Manchester City’nin Yıldızı İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Görüşmek İçin İstanbul’a Geldi

Avrupa’daki başarılı kariyerini devam ettiren Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ın Galatasaray sevgisi herkes tarafından biliniyor. Sarı kırmızılı yönetim, geçmiş transfer dönemlerinde de İlkay ile temas kurdu ancak başarıya ulaşamadı.

Şimdi Mertens’in Galatasaray’dan İlkay’ın da City’den ayrılacak olması iddiaları kuvvetlendirdi.

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün haberine göre; İlkay Gündoğan Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Taraflar arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları bu transfer görüşmesinin sonucunu merakla beklemeye devam ediyor.