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Manchester City’nin Yıldızı İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Görüşmek İçin İstanbul’a Geldi

Manchester City’nin Yıldızı İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Görüşmek İçin İstanbul’a Geldi

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 12:51 Son Güncelleme: 29.05.2025 - 13:34

Şampiyon Galatasaray’da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osimhen’in kalıp kalmayacağı konusunda yıldız oyuncudan haber bekleyen sarı kırmızılı yönetim, Mertens’in boşluğunu doldurmak için de çalışmalarına devam ediyor. 

Galatasaray’ın transfer çalışmalarından yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray’la transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul’a geldi.

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Süper Lig’de 25. şampiyonluk sonrası gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray’da transfer çalışmaları lig bitmeden başladı.

Süper Lig’de 25. şampiyonluk sonrası gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray’da transfer çalışmaları lig bitmeden başladı.

Sarı kırmızılı takımda cevabı en çok merak edilen konulardan biri Osimhen’in gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı. Yıldız forvete İtalya, İngiltere ve özellikle Suudi Arabistan’dan çok ciddi transfer teklifleri var. Sarı kırmızılı takım da bonservis çalışmalarını tamamladı ve Osimhen’in son kararını vermesini bekliyor.

Bir diğer konu ise Fernando Muslera ve Mertens’in yerine kimlerin transfer edileceği.

Bir diğer konu ise Fernando Muslera ve Mertens’in yerine kimlerin transfer edileceği.

Galatasaray’da bu seene 2 önemli yıldız da takımdan ayrılıyor. Uzun yıllardır sarı kırmızılı takımda oynayan Fernando Muslera ile oynadığı 3 sezonda 3 şampiyonluk alan Mertens gelecek sezon yok. Sarı kırmızılı kulüp de bu oyuncuların boşluğunu doldurarak Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına iddialı bir ekip kurmanın peşinde.

İlkay Gündoğan, Galatasaray için İstanbul’a geldi.

İlkay Gündoğan, Galatasaray için İstanbul’a geldi.

Avrupa’daki başarılı kariyerini devam ettiren Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ın Galatasaray sevgisi herkes tarafından biliniyor. Sarı kırmızılı yönetim, geçmiş transfer dönemlerinde de İlkay ile temas kurdu ancak başarıya ulaşamadı. 

Şimdi Mertens’in Galatasaray’dan İlkay’ın da City’den ayrılacak olması iddiaları kuvvetlendirdi. 

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün haberine göre; İlkay Gündoğan Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Taraflar arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları bu transfer görüşmesinin sonucunu merakla beklemeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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