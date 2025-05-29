Manchester City’nin Yıldızı İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Görüşmek İçin İstanbul’a Geldi
Şampiyon Galatasaray’da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osimhen’in kalıp kalmayacağı konusunda yıldız oyuncudan haber bekleyen sarı kırmızılı yönetim, Mertens’in boşluğunu doldurmak için de çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray’ın transfer çalışmalarından yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray’la transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul’a geldi.
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Süper Lig’de 25. şampiyonluk sonrası gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray’da transfer çalışmaları lig bitmeden başladı.
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Bir diğer konu ise Fernando Muslera ve Mertens’in yerine kimlerin transfer edileceği.
İlkay Gündoğan, Galatasaray için İstanbul’a geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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