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Makyaj Çantanıza Eklemeniz Gereken TikTok'ta Trend Olmuş 10 Harika Ürün!

etiket Makyaj Çantanıza Eklemeniz Gereken TikTok'ta Trend Olmuş 10 Harika Ürün!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 05:26

Güzellik dünyasında fark yaratacak ürünlerle tanışın! Dudak balmından likit allığa, cilt bakım serumlarından ferahlatıcı vücut spreylerine kadar en sevilen popüler ürünleri keşfedin. Cildinize ve makyaj rutininize tazelik katacak bu harika ürünler, TikTok'ta son zamanlarda en çok konuşulan güzellik ürünleri. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Clinique Almost Lipstick Black Honey

1. Clinique Almost Lipstick Black Honey

Her cilt tonuna uyum sağlayan bu yarı saydam ruj, TikTok'ta popüler oldu ve doğal bir dudak görünümü sunuyor.

Burada.

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2. Dior Lip Glow Oil

2. Dior Lip Glow Oil

Yoğun nemlendirme sağlayan bu dudak yağı, dudaklara parlak bir görünüm kazandırırken yağlı his bırakmıyor.

Burada.

Hepsiburada

3. Laneige Lip Sleeping Mask

3. Laneige Lip Sleeping Mask

Gece boyunca dudakları nemlendiren ve hafif bir renk veren bu dudak maskesi, TikTok kullanıcıları tarafından çok seviliyor.

Burada.

Hepsiburada

4. Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

4. Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

Selena Gomez’in güzellik markası Rare Beauty'nin bu likit allığı, doğal bir renk verirken uzun süre kalıcı bir etki sağlıyor.

Burada.

Hepsiburada

5. Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62 Perfume Mist

5. Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62 Perfume Mist

Vanilya ve tuzlu karamel kokusuyla dikkat çeken bu vücut spreyi, uzun süre kalıcı kokusu ile TikTok’ta viral oldu​.

Burada.

Hepsiburada
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6. The Ordinary Soothing Barrier Support Serum

6. The Ordinary Soothing Barrier Support Serum

Cilt bariyerini onarmaya ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olan bu serum, uygun fiyatı ve etkili formülü ile dikkat çekiyor.

Burada.

Hepsiburada

7. COSRX Advanced Snail Peptide Göz Kremi, 25ml

7. COSRX Advanced Snail Peptide Göz Kremi, 25ml

Sümüklü böcek mucin ve peptitler içeren bu göz kremi, göz çevresini nemlendirir ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Düzenli kullanımda göz altı torbalarını ve koyu halkaları hedefler.

Burada.

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8. Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

8. Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Anti-aging faydaları ile bilinen bu serum, cildi nemlendirir, ince çizgileri azaltır ve cilt dokusunu iyileştirir.

Burada.

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9. Maybelline New York Sunkisser Likit Allık - 08 Shades On

9. Maybelline New York Sunkisser Likit Allık - 08 Shades On

Doğal ve ışıltılı bir görünüm sağlayan bu likit allık, cilde kolayca uygulanır ve uzun süre kalıcılık sunar. Kat kat uygulanarak yoğunluğu ayarlanabilir.

Burada.

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10. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cilt Onarıcı Balsam

10. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cilt Onarıcı Balsam

Cilt bariyerini onarmak ve tahrişi azaltmak için formüle edilen bu balsam, tüm cilt tipleri için uygundur. İçeriğindeki Panthenol ve Madecassoside, cildi yatıştırır ve nemlendirir.

Burada.

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