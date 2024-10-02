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Mahkemeden Yüklü Ceza: Kedilere Asitli Saldırı Davasında Karar Çıktı!

Mahkemeden Yüklü Ceza: Kedilere Asitli Saldırı Davasında Karar Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 15:58

İstanbul Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit atıp yaralayan ve öldüren Murat Özdemir, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında yaşanan korkunç olayda, Murat Özdemir isimli bir şahıs, sokak kedilerini asit dökerek yaralamıştı.

İstanbul Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında yaşanan korkunç olayda, Murat Özdemir isimli bir şahıs, sokak kedilerini asit dökerek yaralamıştı.

Hakkında dava açılan Murat Özdemir'un duruşması bugün İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı.

Hakkında dava açılan Murat Özdemir'un duruşması bugün İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Murat Özdemir'e "birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Özdemir'e ayrıca "birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan 3 yıl 9 ay ceza aldı.

Mahkeme, Murat Özdemir'e "birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Özdemir'e ayrıca "birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan 3 yıl 9 ay ceza aldı.

Cani sanık için iki ayrı suçtan toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası çıkmış oldu. Hazırlanan iddianamede sanık için 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Cani sanık için iki ayrı suçtan toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası çıkmış oldu. Hazırlanan iddianamede sanık için 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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