Mahkemeden Yüklü Ceza: Kedilere Asitli Saldırı Davasında Karar Çıktı!
Mahkemeden Yüklü Ceza: Kedilere Asitli Saldırı Davasında Karar Çıktı!
İstanbul Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit atıp yaralayan ve öldüren Murat Özdemir, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında yaşanan korkunç olayda, Murat Özdemir isimli bir şahıs, sokak kedilerini asit dökerek yaralamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında dava açılan Murat Özdemir'un duruşması bugün İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı.
Mahkeme, Murat Özdemir'e "birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Özdemir'e ayrıca "birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan 3 yıl 9 ay ceza aldı.
Cani sanık için iki ayrı suçtan toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası çıkmış oldu. Hazırlanan iddianamede sanık için 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın