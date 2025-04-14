Mahir Polat da Kayıtsız Kalmadı: Gazeteci Seyhan Avşar'ın Yaşadığı Yürekleri Dağlayan Olay
'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' sözünü hayatınızda en az bir kez duymuşsunuzdur. Peki bu sözü günümüzde kaç kişi uyguluyor dersiniz? Çoğumuz televizyon ekranlarında gördüğümüz insanların haline üzülmekle kalıyor, gerçek hayatta onlara yardımcı olmak için ise kılımızı kıpırdatmıyoruz.
Gazeteci Seyhan Avşar, tam da bu konuda yaşadığı bir olayı anlattı. O olay, okuyan herkesin yüreklerini dağlarken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yaşananlara kayıtsız kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Seyhan Avşar "hayatım boyunca unutamayacağım" diyerek başından geçen bir olayı anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Avşar'ın başına neler geldi?
Teyzemiz hastanede de oğlunu sormaya devam etti. Acaba ondan bir cevap gelmiş miydi?
Bu acıklı olaya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da kayıtsız kalmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın