Mağarayı Hayalindeki Eve Çevirmek İçin Bin Saat Harcadı
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Angelo Mastropietro, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki 250 milyon yıllık bir mağarayı modern bir eve dönüştürdü. Multipl skleroz teşhisi konduktan sonra hayatını değiştirmeye karar veren Mastropietro, işin büyük kısmını kendisi yaptı. Mağarada bin saat çalıştı ve 70 ila 80 ton kaya oydu.
Geçici felç hayatını gözden geçirmesine neden oldu
Yerden ısıtma, internet ve kendi su kuyusu var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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