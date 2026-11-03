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Yaşam
Mağarayı Hayalindeki Eve Çevirmek İçin Bin Saat Harcadı

Mağarayı Hayalindeki Eve Çevirmek İçin Bin Saat Harcadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 17:35
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Angelo Mastropietro, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki 250 milyon yıllık bir mağarayı modern bir eve dönüştürdü. Multipl skleroz teşhisi konduktan sonra hayatını değiştirmeye karar veren Mastropietro, işin büyük kısmını kendisi yaptı. Mağarada bin saat çalıştı ve 70 ila 80 ton kaya oydu.

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Geçici felç hayatını gözden geçirmesine neden oldu

Geçici felç hayatını gözden geçirmesine neden oldu

Mastropietro'ya 2007'de multipl skleroz teşhisi kondu. Hastalık bir dönem felç geçirmesine yol açtı. Bu süreçte hayatında gerçekten önemli olanları düşündü. 'Herkes gibi kurumsal dünyada yükselmek istiyordum. Geçirdiğim atak, nereye gittiğimi sorgulamam için bir dönüm noktası oldu. Daha mutlu ve sağlıklı bir hayat istedim' diyor.

2010'da Wyre Ormanı'ndaki bir mağaranın satılık ilanını gördü. Bölgedeki kumtaşı kayalıkların Tolkien'e Orta Dünya için ilham verdiği biliniyor. Mağara 300 yıl boyunca dört yatak odalı bir ev olarak kullanılmış, 1940'ların sonunda terk edilmişti. Mastropietro, buranın 1999'da yağmurlu bir günde sığındığı mağara olduğunu fark edince satın almaya karar verdi.

Yerden ısıtma, internet ve kendi su kuyusu var

Yerden ısıtma, internet ve kendi su kuyusu var

Mağarayı 62 bin sterline satın alan Mastropietro, dönüşüm için 100 bin sterlinlik bütçe ayırdı. Hastalığına rağmen işin çoğunu kendisi yaptı. Tepeyi delerek 80 metre derinliğinde bir kuyu açtı, evin suyu bu kuyudan geliyor. 'Zorlukları severim. Soyadım 'taşların ustası' anlamına geliyor, belki de kanımda var' diyor.

Evde yerden ısıtma, internet ve şık bir dekorasyon var. Beyaz duvarlar, cam kapılar, meşe çerçeveli pencereler ve geniş bir teras karanlık mağarayı aydınlatıyor. Mastropietro, 'Burasının bir mağara olduğunu kutlamak ama günümüzün konforunu da eklemek istedim' diyor. Evi şimdilik tatil evi olarak kiraya veriyor, ileride kalıcı olarak taşınmayı düşünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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