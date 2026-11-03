Mağarayı Hayalindeki Eve Çevirmek İçin Bin Saat Harcadı

Mastropietro'ya 2007'de multipl skleroz teşhisi kondu. Hastalık bir dönem felç geçirmesine yol açtı. Bu süreçte hayatında gerçekten önemli olanları düşündü. 'Herkes gibi kurumsal dünyada yükselmek istiyordum. Geçirdiğim atak, nereye gittiğimi sorgulamam için bir dönüm noktası oldu. Daha mutlu ve sağlıklı bir hayat istedim' diyor.

2010'da Wyre Ormanı'ndaki bir mağaranın satılık ilanını gördü. Bölgedeki kumtaşı kayalıkların Tolkien'e Orta Dünya için ilham verdiği biliniyor. Mağara 300 yıl boyunca dört yatak odalı bir ev olarak kullanılmış, 1940'ların sonunda terk edilmişti. Mastropietro, buranın 1999'da yağmurlu bir günde sığındığı mağara olduğunu fark edince satın almaya karar verdi.