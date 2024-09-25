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Maç Öncesi Gönderme Yapmışlardı: Galatasaray PAOK Taraftarını İzmir Marşı ile Karşıladı!

Maç Öncesi Gönderme Yapmışlardı: Galatasaray PAOK Taraftarını İzmir Marşı ile Karşıladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 21:43

Galatasaray, maç günü paylaşımında 'Konstantinopolis'e giden yol!' ifadelerini kullanan Yunan ekibi PAOK'a ve taraftarlarına stadyumda İzmir Marşı dinletti.

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak PAOK’un taraftarları, RAMS Park’a giriş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak PAOK’un taraftarları, RAMS Park’a giriş yaptı.

Galatasaray taraftarı, deplasman ekibinin seyircilerini "1453'ten Beri" pankartıyla karşıladı.

Galatasaray taraftarı, deplasman ekibinin seyircilerini "1453'ten Beri" pankartıyla karşıladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz de stadyumda İzmir Marşı çaldı 👇

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