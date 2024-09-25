Maç Öncesi Gönderme Yapmışlardı: Galatasaray PAOK Taraftarını İzmir Marşı ile Karşıladı!
Maç Öncesi Gönderme Yapmışlardı: Galatasaray PAOK Taraftarını İzmir Marşı ile Karşıladı!
Galatasaray, maç günü paylaşımında 'Konstantinopolis'e giden yol!' ifadelerini kullanan Yunan ekibi PAOK'a ve taraftarlarına stadyumda İzmir Marşı dinletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak PAOK’un taraftarları, RAMS Park’a giriş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray taraftarı, deplasman ekibinin seyircilerini "1453'ten Beri" pankartıyla karşıladı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz de stadyumda İzmir Marşı çaldı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın