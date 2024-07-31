Lovely Runner Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lovely Runner Dizisi Uyarlama mı?

Kore yapımı drama ve romantik komedi türünde dizinin merkezinde, hayatını trajik bir şekilde sonlandıran Ryu Sun Jae'yi kurtarmak amacıyla 2008 yılına dönen tutkulu bir hayran Lim Sol'un yolculuğu yer alıyor.

Lim Sol’un geçmişe dönerek sevdiği sanatçıyı kurtarma çabası, diziye hem duygusal derinlik hem de heyecan katıyor.