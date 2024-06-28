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'Lovely Runner' Dizisini Beğenerek Seyredenlere Birbirinden Harika Kore Dizisi Önerileri

'Lovely Runner' Dizisini Beğenerek Seyredenlere Birbirinden Harika Kore Dizisi Önerileri

kore dizileri dizi Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 17:02

Merhabalar. Güney Kore dizileri yani diğer bir adıyla K-dramalar, son zamanların en popüler dizileri arasında yer alıyor. Bu diziler eğlenceli ve düşündürücü hikayeleriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor. Son zamanların en  çok izlenen yapımlarından biri de 'Lovely Runner' olarak karşımıza çıkıyor. Bu listede 'Lovely Runner' hayranlarına izleyebilecekleri diğer Kore dizilerini listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Hierarchy (2024 - )

1. Hierarchy (2024 - )

IMDb: 6.1

Jusin Lisesi'nde öğrencilerin en tepedeki %0,01'lik kesimi kanun ve düzeni kontrol ediyordur. Ancak gizli bir transfer öğrencisi onların boyun eğmez dünyalarında bir çatlak açar.

Oyuncular: No Jeong-ee, Lee Chae-Min, Kim Jae-Won

2. The 8 Show (2024 - )

2. The 8 Show (2024 - )

IMDb: 7.2

Maddi sıkıntı içindeki sekiz yarışmacı, 44,8 milyar wonluk bir realite yarışması olan Money Game'e katılır. Kazanmak için bir stüdyoda 100 gün dayanmaları gerekir. Çünkü tüm satın alımlar, ödülden düşülen 1000x'lik bir kâr marjına sahiptir.

Yaratıcı: Bae Jin Soo

Oyuncular: Chun Woo-hee, Lee Joo-young, Ryu Jun-yeol

3. The Atypical Family (2024 - )

3. The Atypical Family (2024 - )

IMDb: 7.7

Bok Gwi Joo'nun ailesinin doğaüstü yetenekleri vardır. Mesela geçmiş mutlu anları tekrar ziyaret edebilirler. Depresyon ise Bok'un bu gücünü kaybetmesine neden olur. Ailesi de modern sorunlar nedeniyle yeteneklerini kaybeder. Do Da He onların evine katılarak bir değişimi başlatır.

Oyuncular: Chun Woo-hee, Jang Ki-yong, Park So-yi

4. Agents of Mystery (2024 - )

4. Agents of Mystery (2024 - )

IMDb: 7

Bu dizi, normal departmanlar tarafından çözülemeyen özel vakalara odaklanan bir araştırma ekibinin, tuhaf olayların yaşandığı yerlerdeki vakaları takip etmesini konu alıyor.

Oyuncular: Lee Hyeri, Kim Do-hoon, John Park

5. Sweet Home (2020 - )

5. Sweet Home (2020 - )

IMDb: 7.3

Korkunç bir kazada tüm ailesini kaybeden yalnız bir lise öğrencisi olan Hyun, evini terk etmek zorunda kalır ve canavarların tüm insanlığı yok etmeye çalıştığı yeni bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalır. Şimdiyse çok geç olmadan insan ırkından geriye kalanları kurtarmak için her şeye rağmen mücadele etmeli ve zamana karşı yarışmalıdır.

Oyuncular: Song Kang, Lee Jin-wook, Lee Si-young

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6. Crash Landing on You (2019 - 2020)

6. Crash Landing on You (2019 - 2020)

IMDb: 8.7

Dizi, yamaç paraşütü kazası nedeniyle Kuzey Kore'ye acil iniş yapan bir chaebol varisi ile ona aşık olan ve koruyan Kuzey Koreli bir özel memurun aşk hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

7. Alchemy of Souls (2022 - )

7. Alchemy of Souls (2022 - )

IMDb: 8.7

Daeho adlı kurgusal bir ülkede geçen film, ruhların beden değiştirmesine izin veren 'ruhların simyası' olarak bilinen yasak bir büyü nedeniyle çarpık kaderlerinin üstesinden gelen genç büyücülerin aşkını konu alıyor.

Oyuncular: Lee Jae-wook, Hwang Min-hyun, Yoo Joon-sang

8. Death's Game (2023 - )

8. Death's Game (2023 - )

IMDb: 8.5

Zorluklarla karşı karşıya kalan ve bir dizi başarısızlığın ardından intiharı düşünen bir adam, ölümle yüzleşir ve yaşama şansını kazanmak için diğer 13 yaşam boyunca ölümü tekrar tekrar deneyimlemekle görevlendirilir.

Yaratıcı: Lee Wonsik

Oyuncular: Seo In-Guk, Park So-dam, Lee Jae-wook

9. Pachinko (2022 - )

9. Pachinko (2022 - )

IMDb: 8.3

New York Times'ın en çok satan kitabından uyarlanan bu sürükleyici destan, hayatta kalmak ve gelişmek için amansız bir arayışla anavatanlarını terk eden Koreli göçmen bir ailenin dört nesil boyunca umutlarını ve hayallerini anlatıyor.

Oyuncular: Lee Min-ho, Choi Joon-Young, Soji Arai

10. It's Okay to Not Be Okay (2020)

10. It's Okay to Not Be Okay (2020)

IMDb: 8.6

Bencil, antisosyal bir çocuk kitabı yazarı ile özverili bir psikiyatri koğuşu bakıcısının yolları kesişince, duygusal iyileşmeye giden olağanüstü bir yol açılır.

Oyuncular: Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji, Oh Jung-se

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11. Marry My Husband (2024)

11. Marry My Husband (2024)

IMDb: 7.9

Dizi, en yakın arkadaşıyla ilişkisi olan kocası tarafından öldürüldükten sonra 10 yıl öncesine giden ve kaderini değiştirme şansı yakalayan Ji-won'un hikayesini ekranlara taşıyor.

Yaratıcı: Seong So Jak

Oyuncular: Park Min-Young, Na In-woo, Lee Yi-kyeong

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