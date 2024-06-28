'Lovely Runner' Dizisini Beğenerek Seyredenlere Birbirinden Harika Kore Dizisi Önerileri
'Lovely Runner' Dizisini Beğenerek Seyredenlere Birbirinden Harika Kore Dizisi Önerileri
Merhabalar. Güney Kore dizileri yani diğer bir adıyla K-dramalar, son zamanların en popüler dizileri arasında yer alıyor. Bu diziler eğlenceli ve düşündürücü hikayeleriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor. Son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri de 'Lovely Runner' olarak karşımıza çıkıyor. Bu listede 'Lovely Runner' hayranlarına izleyebilecekleri diğer Kore dizilerini listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Hierarchy (2024 - )
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2. The 8 Show (2024 - )
3. The Atypical Family (2024 - )
4. Agents of Mystery (2024 - )
5. Sweet Home (2020 - )
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6. Crash Landing on You (2019 - 2020)
7. Alchemy of Souls (2022 - )
8. Death's Game (2023 - )
9. Pachinko (2022 - )
10. It's Okay to Not Be Okay (2020)
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11. Marry My Husband (2024)
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