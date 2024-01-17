Louis Vuitton'un Tasarladığı 'Sandviç Çantası'nın Fiyatını Ne Siz Sorun, Ne Biz Söyleyelim!

Moda dünyası yeniliklere, çılgın tasarımlara her zaman gebe. Öyle ki zaman zaman geriye dönüşler yaşansa da birbirinden ilginç tasarımlar görmeye devam ediyoruz. Örneğin Louis Vuitton tarafından tasarlanan 'sandviç çantası' gibi!

Peki bir sandviç çantası tasarımı, ne kadar olabilir ki?