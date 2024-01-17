Louis Vuitton'un Tasarladığı 'Sandviç Çantası'nın Fiyatını Ne Siz Sorun, Ne Biz Söyleyelim!
Louis Vuitton'un Tasarladığı 'Sandviç Çantası'nın Fiyatını Ne Siz Sorun, Ne Biz Söyleyelim!
Moda dünyası yeniliklere, çılgın tasarımlara her zaman gebe. Öyle ki zaman zaman geriye dönüşler yaşansa da birbirinden ilginç tasarımlar görmeye devam ediyoruz. Örneğin Louis Vuitton tarafından tasarlanan 'sandviç çantası' gibi!
Peki bir sandviç çantası tasarımı, ne kadar olabilir ki?
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Louis Vuitton denilince elbette aklımıza gelen ilk tasarımı, meşhur çantaları.
Louis Vuitton, kült tasarımların yanısıra yenilikçi fikirlere de oldukça açık olan bir marka.
Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerde yeniden üretilen bu klasik Louis Vuitton çantasının en dikkat çekici rengi ise sarı oldu.
Gelelim Pharrell Williams ve Louis Vuitton'un diğer bir işbirliğine, yani sandviç çantasına!
İnek derisinden üretilen bu çanta, klasik bir sandviç çantası modeline ve elbette L.V. simgesine sahip.
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Görmüş olduğunuz çantanın fiyatı 3 bin doları aşıyor. Yani bugünkü kurla 90 bin TL'yi aşıyor görmüş olduğunuz çanta.
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Adamların ortalama bir vatandaşı bundan 4 tane alır bizdeki gibi deil durumlar maalesef
Olabilir… “Zenginin malı züğürtün ağzını yorarmış” misali 😂 Boşuna tartışmayın yani.
Alınır,çünkü bunlar farfetch gibi sitelerin pre owned bölümlerinde kaç bin dolarlara satılıyor isterseniz bir bakın. Bir nevi yatırım.