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Louis Vuitton'un Tasarladığı 'Sandviç Çantası'nın Fiyatını Ne Siz Sorun, Ne Biz Söyleyelim!

Louis Vuitton'un Tasarladığı 'Sandviç Çantası'nın Fiyatını Ne Siz Sorun, Ne Biz Söyleyelim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 15:34

Moda dünyası yeniliklere, çılgın tasarımlara her zaman gebe. Öyle ki zaman zaman geriye dönüşler yaşansa da birbirinden ilginç tasarımlar görmeye devam ediyoruz. Örneğin Louis Vuitton tarafından tasarlanan 'sandviç çantası' gibi!

Peki bir sandviç çantası tasarımı, ne kadar olabilir ki?

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Louis Vuitton denilince elbette aklımıza gelen ilk tasarımı, meşhur çantaları.

Louis Vuitton denilince elbette aklımıza gelen ilk tasarımı, meşhur çantaları.

1854 yılında Louis Vuitton Malletier tarafından kurulan marka, başta çanta olmak üzere kıyafet, ayakkabı, saat, takı-mücevher ve aksesuar tasarımlarıyla dünyanın önde gelen moda devlerinden birisi. 

Öyle ki 2016 yılı itibarıyla 27,3 milyar dolar tutarındaki değeri ile L.V.  dünyanın en lüks markası olmuştu.

Louis Vuitton, kült tasarımların yanısıra yenilikçi fikirlere de oldukça açık olan bir marka.

Louis Vuitton, kült tasarımların yanısıra yenilikçi fikirlere de oldukça açık olan bir marka.

Fransız lüks moda evi Louis Vuitton, son olarak kendi stilinde de dikkat çeken ünlü şarkıcı Pharrell Williams ile bir işbirliği düzenledi. L.V'un klasikleşmiş kahverengi çantası, hiç olmadığı kadar canlı renklerle tasarlandı.

Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerde yeniden üretilen bu klasik Louis Vuitton çantasının en dikkat çekici rengi ise sarı oldu.

Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerde yeniden üretilen bu klasik Louis Vuitton çantasının en dikkat çekici rengi ise sarı oldu.

Farklı boyutlarda üretilen bu çantaların fiyatı ise bir hayli yüksek. 9 din dolardan başlayan bu çantaların fiyatı, 12.400 dolara kadar ulaşıyor.

Gelelim Pharrell Williams ve Louis Vuitton'un diğer bir işbirliğine, yani sandviç çantasına!

Gelelim Pharrell Williams ve Louis Vuitton'un diğer bir işbirliğine, yani sandviç çantasına!
i3.wp.com

Bugüne kadar birçok farklı tasarım gördük ancak günlük hayatımızda bu denli aşina olduğumuz bir nesnenin bu şekilde yeniden uyarlanmasına belki de ilk kez şahitlik ediyoruz.

İnek derisinden üretilen bu çanta, klasik bir sandviç çantası modeline ve elbette L.V. simgesine sahip.

İnek derisinden üretilen bu çanta, klasik bir sandviç çantası modeline ve elbette L.V. simgesine sahip.

Çantanın içerisinde ise iki farklı gözü bulunuyor. Çantanın can alıcı noktası ise elbette fiyatı.

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Görmüş olduğunuz çantanın fiyatı 3 bin doları aşıyor. Yani bugünkü kurla 90 bin TL'yi aşıyor görmüş olduğunuz çanta.

Görmüş olduğunuz çantanın fiyatı 3 bin doları aşıyor. Yani bugünkü kurla 90 bin TL'yi aşıyor görmüş olduğunuz çanta.
i2.wp.com

Ne dersiniz? Mantıklı bir yatırım aracı olur mu?

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Kardelen Toprak

Adamların ortalama bir vatandaşı bundan 4 tane alır bizdeki gibi deil durumlar maalesef

güney Bati

Olabilir… “Zenginin malı züğürtün ağzını yorarmış” misali 😂 Boşuna tartışmayın yani.

tontikke

Alınır,çünkü bunlar farfetch gibi sitelerin pre owned bölümlerinde kaç bin dolarlara satılıyor isterseniz bir bakın. Bir nevi yatırım.