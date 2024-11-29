Lidyalılar Bu Kadar Efes Antik Kenti'ne Gitmemiştir: Konserlere Doyamayan Yalın'ın En İyi 15 Performansı
Lidyalılar Bu Kadar Efes Antik Kenti'ne Gitmemiştir: Konserlere Doyamayan Yalın'ın En İyi 15 Performansı
Son dönemlerde kariyerinin en güzel günlerini yaşayan Yalın'dan en iyi şarkıları bir araya getirdik.
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1. Yalın - Halbuki
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2. Yalın - Yeniden
3. Yalın - Bir Bahar Akşamı
4. Yalın - Ki Sen
5. Yalın - Her Şey Sensin
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6. Yalın - Zalim
7. Yalın - Küçücüğüm
8. Yalın - Sahte
9. Yalın - Cumhuriyet
10. Yalın - Bir Tek Sen Eksiksin
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11. Yalın - Günaydın
12. Yalın - Sonsuz Ol
13. Yalın - Son Aşkım Olacaksın
14. Yalın - Ben Bilmem
15. Yalın - Meleklerin Sözü Var
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