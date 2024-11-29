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Lidyalılar Bu Kadar Efes Antik Kenti'ne Gitmemiştir: Konserlere Doyamayan Yalın'ın En İyi 15 Performansı

etiket Lidyalılar Bu Kadar Efes Antik Kenti'ne Gitmemiştir: Konserlere Doyamayan Yalın'ın En İyi 15 Performansı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 00:07

Son dönemlerde kariyerinin en güzel günlerini yaşayan Yalın'dan en iyi şarkıları bir araya getirdik.

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1. Yalın - Halbuki

2. Yalın - Yeniden

3. Yalın - Bir Bahar Akşamı

4. Yalın - Ki Sen

5. Yalın - Her Şey Sensin

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6. Yalın - Zalim

7. Yalın - Küçücüğüm

8. Yalın - Sahte

9. Yalın - Cumhuriyet

10. Yalın - Bir Tek Sen Eksiksin

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11. Yalın - Günaydın

12. Yalın - Sonsuz Ol

13. Yalın - Son Aşkım Olacaksın

14. Yalın - Ben Bilmem

15. Yalın - Meleklerin Sözü Var

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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