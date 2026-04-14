Lider Dizi Düşüşe Devam Ediyor: 13 Nisan Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Lider Dizi Düşüşe Devam Ediyor: 13 Nisan Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2026 - 13:11

13 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Delikanlı dizilerinin yayınlandığı pazartesi akşamı prime time'da kıyasıya mücadele vardı. Lider düşüşe devam ederken yeni dizinin reytingleri merak edildi.

Meryem'in diziye dahil olmasıyla birlikte izleyici sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Meryem'in diziye dahil olmasıyla birlikte izleyici sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Ekran karşısında da reytinglere yansıyan sonuçlarda Uzak Şehir'in düşüş yaşadığı ortaya çıktı. Delikanlı dizisi total ve ABC1'de reytinglerini yükseltti. Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Delikanlı'nın yükselişi dikkat çekti.

Delikanlı'nın yükselişi dikkat çekti.

13 Nisan Pazartesi Total Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 12.14

  • Uzak Şehir (Özet): 6.15

  • Esra Erol'da: 4.63

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.49

  • Survivor: 3.63

  • Delikanlı: 3.42

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.35

  • Atv Ana Haber: 3.18

  • Gelin: 3.18

  • Cennetin Çocukları: 3.16

  • ### 13 Nisan Pazartesi AB Reyting Sonuçları

  • - Uzak Şehir: 7.78

  • - Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.67

  • - Uzak Şehir (Özet): 3.44

  • - Delikanlı: 3.27

  • - Cennetin Çocukları: 2.69

  • - Survivor: 2.46

  • - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.37

  • - Atv Ana Haber: 2.12

  • - Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 1.99

  • - Esra Erol'da: 1.88

  • ### 13 Nisan Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

  • - Uzak Şehir: 10.90

  • - Uzak Şehir (Özet): 4.87

  • - Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.57

  • - Delikanlı: 3.98

  • - Esra Erol'da: 3.48

  • - Cennetin Çocukları: 3.43

  • - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.16

  • - Survivor: 3.07

  • - Atv Ana Haber: 2.38

  • - Kanal D Ana Haber: 2.29

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
