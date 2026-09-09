Akıllı Televizyonlar Hakkında Şok İddialar: "Televizyonlar Kapalıyken Bile Ses Kaydı Alıyor"

İddiaları ortaya atan Gamers Nexus, çalışmayı donanım incelemeleriyle bilinen Level1Techs ve üç bağımsız araştırmacıyla birlikte yürüttü. Ekip, LG G5 dahil olmak üzere piyasada satılan OLED televizyonları inceledi ve cihazların ağ üzerindeki hareketlerini Wireshark ile takip etti. Araştırmanın 500 saatin üzerinde sürdüğü, yaklaşık 70 bin dolarlık bir bütçeyle yapıldığı belirtiliyor.

Testler sırasında LG televizyonların bağlı oldukları yerel ağı taradığı öne sürüldü. İddiaya göre cihazlar yalnızca kendi bağlantıları için gerekli bilgileri kontrol etmekle kalmadı; telefon ve akıllı saat gibi aynı ağdaki diğer donanımları da tespit etti.

Araştırmacılar televizyonların yerel IP adreslerinin yanı sıra çevredeki Wi-Fi ağlarının isimlerini ve sinyal güçlerini de topladığını ifade etti.