Akıllı Televizyonlar Hakkında Şok İddialar: "Televizyonlar Kapalıyken Bile Ses Kaydı Alıyor"
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Kaynak: https://www.notebookcheck.net/LG-smar...
Dünyanın en çok akıllı televizyon satan markalarından LG, teknoloji dünyasının gündemine ağır bir iddiayla oturdu. Gamers Nexus ve Level1Techs'in bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla yürüttüğü testlerde, LG'nin bazı akıllı televizyonlarının ekran kapalı görünürken mikrofon üzerinden ses alabildiği öne sürüldü. İddialara göre cihazlar aynı zamanda ev ağındaki telefon ve akıllı saat gibi donanımları da tarıyor.
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Testlerin merkezinde piyasadaki en pahalı OLED modellerden LG G5 vardı ve ekip televizyonun ağ trafiğini Wireshark ile tek tek izledi.
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Ancak asıl tartışma mikrofon testlerinde çıktı: Ekip, ekran kapalı ve cihaz bekleme modunda görünürken ses alınabildiğini öne sürdü.
Öte yandan araştırmacılar, webOS'ta uzaktan kod çalıştırmaya imkan verebilecek güvenlik açıkları da bulunduğunu iddia etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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