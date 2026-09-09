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Akıllı Televizyonlar Hakkında Şok İddialar: "Televizyonlar Kapalıyken Bile Ses Kaydı Alıyor"

Akıllı Televizyonlar Hakkında Şok İddialar: "Televizyonlar Kapalıyken Bile Ses Kaydı Alıyor"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 09.09.2026 - 11:45
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Dünyanın en çok akıllı televizyon satan markalarından LG, teknoloji dünyasının gündemine ağır bir iddiayla oturdu. Gamers Nexus ve Level1Techs'in bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla yürüttüğü testlerde, LG'nin bazı akıllı televizyonlarının ekran kapalı görünürken mikrofon üzerinden ses alabildiği öne sürüldü. İddialara göre cihazlar aynı zamanda ev ağındaki telefon ve akıllı saat gibi donanımları da tarıyor.

Kaynak: https://www.notebookcheck.net/LG-smar...
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Testlerin merkezinde piyasadaki en pahalı OLED modellerden LG G5 vardı ve ekip televizyonun ağ trafiğini Wireshark ile tek tek izledi.

Testlerin merkezinde piyasadaki en pahalı OLED modellerden LG G5 vardı ve ekip televizyonun ağ trafiğini Wireshark ile tek tek izledi.

İddiaları ortaya atan Gamers Nexus, çalışmayı donanım incelemeleriyle bilinen Level1Techs ve üç bağımsız araştırmacıyla birlikte yürüttü. Ekip, LG G5 dahil olmak üzere piyasada satılan OLED televizyonları inceledi ve cihazların ağ üzerindeki hareketlerini Wireshark ile takip etti. Araştırmanın 500 saatin üzerinde sürdüğü, yaklaşık 70 bin dolarlık bir bütçeyle yapıldığı belirtiliyor.

Testler sırasında LG televizyonların bağlı oldukları yerel ağı taradığı öne sürüldü. İddiaya göre cihazlar yalnızca kendi bağlantıları için gerekli bilgileri kontrol etmekle kalmadı; telefon ve akıllı saat gibi aynı ağdaki diğer donanımları da tespit etti.

Araştırmacılar televizyonların yerel IP adreslerinin yanı sıra çevredeki Wi-Fi ağlarının isimlerini ve sinyal güçlerini de topladığını ifade etti.

Ancak asıl tartışma mikrofon testlerinde çıktı: Ekip, ekran kapalı ve cihaz bekleme modunda görünürken ses alınabildiğini öne sürdü.

Ancak asıl tartışma mikrofon testlerinde çıktı: Ekip, ekran kapalı ve cihaz bekleme modunda görünürken ses alınabildiğini öne sürdü.

Araştırmanın en dikkat çekici kısmını mikrofon denemeleri oluşturdu. Ekip, televizyonun Ethernet bağlantısını tamamen kesti ve cihazın yanında konuştu. İddiaya göre televizyon, internet bağlantısını kaybetmesine rağmen ses girişlerini yerel olarak saklamayı sürdürdü; bağlantı yeniden kurulduğunda ise daha önce kaydedilen veriler dışarı gönderildi.

Testlerde kullanıcıların sesli komutlarının düz metin olarak kaydedilebildiğinin de ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca ayarlar menüsünden mikrofonu kapattıktan sonra bile, bu kapatma seçeneğinin dokunmadığı ikinci bir mikrofondan kullanılabilir bir kayıt alabildiklerini öne sürdü.

LG'nin akıllı televizyonlarında kullandığı Otomatik İçerik Tanıma (ACR) sistemi de tartışmanın parçası. Bu sistem ekrandaki görüntü ve seslerden örnekler alarak kullanıcının izlediği içeriği belirliyor; yalnızca televizyon uygulamalarını değil, HDMI üzerinden bağlanan cihazlardan gelen içerikleri de tanıyabiliyor. Bu tür verilerin izleme alışkanlıklarını anlamak ve reklam hedeflemek için kullanılabildiği kaydedildi.

Öte yandan araştırmacılar, webOS'ta uzaktan kod çalıştırmaya imkan verebilecek güvenlik açıkları da bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan araştırmacılar, webOS'ta uzaktan kod çalıştırmaya imkan verebilecek güvenlik açıkları da bulunduğunu iddia etti.

Veri toplama davranışlarının yanında LG'nin webOS işletim sisteminde güvenlik açıkları tespit edildiği ifade edildi. Bu açıkların uzaktan kod çalıştırmaya imkan verebileceği belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar teknik ayrıntıları henüz paylaşmadı. Ekip, açıkları sorumlu bildirim süreci kapsamında ilgili taraflara iletiyor. Şu anda saldırganların söz konusu açıkları aktif olarak kullandığını gösteren kamuya açık bir kanıt bulunmuyor.

LG ise araştırma yayımlandığında yeni bulgular hakkında açıklama yapmadı. Dünya genelinde satılan LG akıllı televizyon sayısının 216 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor; bu yüzden şirketin vereceği yanıtın milyonlarca kullanıcıyı ilgilendirmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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