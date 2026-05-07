Leonardo DiCaprio’nun İstanbul Ziyareti İddiası Kulislere Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 18:37

Leonardo DiCaprio’yla ilgili ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun İstanbul’a gelebileceği öne sürüldü. İddianın ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Geliş sebebinin ise bir konserden kaynaklı olduğu dile getirildi. Gazeteci Mehmet Üstündağ detayları aktardı. Gelin habere geçelim…

Leonardo DiCaprio’nun İstanbul’a gelebileceği yönündeki iddia gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama Mehmet Üstündağ’dan geldi. Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında dikkat çeken bilgiler paylaştı. İddiaya göre dünyaca ünlü oyuncu yakın zamanda İstanbul’da olabilir. Bu ziyaretin merkezinde ise elektronik müzik ikilisi Adriatique yer alıyor. Leonardo DiCaprio’nun grubun büyük hayranı olduğu konuşuluyor. Oyuncunun Adriatique’in sahne aldığı etkinlikleri yakından takip ettiği öne sürülürken İstanbul’daki konser planı sonrası yeni detaylar da ortaya çıktı.

DiCaprio için Karaköy’de bir otelde rezervasyon yapıldığı iddia edildi.

Adriatique, 9 Mayıs tarihinde İstanbul’da sahneye çıkacak. Etkinlik Ataköy’de düzenlenecek. Tekno müzik organizasyonuna yoğun ilgi olması bekleniyor. Leonardo DiCaprio’nun etkinliğe katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi. Oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle hayran hesaplarında konuyla ilgili paylaşımlar arttı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
