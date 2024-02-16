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Leisure’ın Dinlerken Kulaklarımızda Masaj Etkisi Bırakan 12 Şarkısı

etiket Leisure’ın Dinlerken Kulaklarımızda Masaj Etkisi Bırakan 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:01

Kulaklarınızın okşanmasını istiyorsanız, Leisure grubuna bir şans verebilirsiniz. 2015 yılında Muriwai'de kurulanalternatif müzik odaklı Leisure, çalma listelerinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri olabilir. Keşfedilmeyi bekleyen onca şarkısı var ve bu şarkıların birçoğu hemen aşağıda!

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1. Got It Bad

2. Slipping Away

3. Money

4. Summer Season

5. Back In Love

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6. Take You Higher

7. Hot Love

8. Feeling Free

9. Above Me

10. Lonely Nights

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11. All Over You

12. Easy Way Out

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