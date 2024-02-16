Leisure’ın Dinlerken Kulaklarımızda Masaj Etkisi Bırakan 12 Şarkısı

Kulaklarınızın okşanmasını istiyorsanız, Leisure grubuna bir şans verebilirsiniz. 2015 yılında Muriwai'de kurulanalternatif müzik odaklı Leisure, çalma listelerinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri olabilir. Keşfedilmeyi bekleyen onca şarkısı var ve bu şarkıların birçoğu hemen aşağıda!