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La Casa De Papel'in Profesörü, Berlin Dizisinin İkinci Sezonuyla Dönüyor!

La Casa De Papel'in Profesörü, Berlin Dizisinin İkinci Sezonuyla Dönüyor!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 14:10

Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında izlenme rekorları kıran La Casa De Papel'in en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin'in ölümü izleyenleri yıkmıştı. Hayranlarını daha fazla üzmemek adına 2023 yılında La Casa de Papel'in spin-off dizisi olan Berlin yayınlanmaya başladı. Netflix Türkiye hesabı, yeni sezonunda La Casa De Papel hayranlarını bekleyen harika bir sürpriz olduğunu açıkladı!

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Tüm dünyayı etkisi altına alan La Casa De Papel'in izleyicileri en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin'in ölümüyle sarsılmıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan La Casa De Papel'in izleyicileri en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin'in ölümüyle sarsılmıştı.

Karakterin bu kadar sevileceğini muhtemelen tahmin edemeyen senaristler, Berlin'in ölümünün ardından flachback'lerle onu anmak ve hatta doğrudan Berlin'e ait bir spin-off yazmakla çözüm bulmuşlardı.

İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisinin ikinci sezon çalışmaları başladı!

İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisinin ikinci sezon çalışmaları başladı!

Üstelik güzel bir sürprizle... Netflix Türkiye resmi Instagram hesabı, La Casa De Papel'de Profesör karakterine hayat veren Álvaro Morte'nin Berlin'in ikinci sezonuna konuk olacağını duyurdu.

Bu haber elbette La Casa De Papel hayranlarını coşturdu!

Bu haber elbette La Casa De Papel hayranlarını coşturdu!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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