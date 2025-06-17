La Casa De Papel'in Profesörü, Berlin Dizisinin İkinci Sezonuyla Dönüyor!
Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında izlenme rekorları kıran La Casa De Papel'in en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin'in ölümü izleyenleri yıkmıştı. Hayranlarını daha fazla üzmemek adına 2023 yılında La Casa de Papel'in spin-off dizisi olan Berlin yayınlanmaya başladı. Netflix Türkiye hesabı, yeni sezonunda La Casa De Papel hayranlarını bekleyen harika bir sürpriz olduğunu açıkladı!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan La Casa De Papel'in izleyicileri en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin'in ölümüyle sarsılmıştı.
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İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisinin ikinci sezon çalışmaları başladı!
Bu haber elbette La Casa De Papel hayranlarını coşturdu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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