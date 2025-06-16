Afra Saraçoğlu ile Furkan Andıç'ın Başrollerini Paylaştığı Pera Dizisine Bahar'ın Sevilen Oyuncusu Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
O3 Medya’nın Disney Plus için çekeceği Pera dizisiyle ilgili detaylar netleşiyor. Hazırlıkları süren dizide Pera’yı Afra Saraçoğlu, Adam’ı Furkan Andıç, Özgür’ü Ulvi Kahyaoğlu'nun canlandıracağı açıklanmıştı. Diziye Bahar dizisinden bir oyuncu daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından boşa çıkan Afra Saraçoğlu'nun ilk projesi belli olmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pera'nın kadrosuna Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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