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Afra Saraçoğlu ile Furkan Andıç'ın Başrollerini Paylaştığı Pera Dizisine Bahar'ın Sevilen Oyuncusu Dahil Oldu

Afra Saraçoğlu ile Furkan Andıç'ın Başrollerini Paylaştığı Pera Dizisine Bahar'ın Sevilen Oyuncusu Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 17:28

O3 Medya’nın Disney Plus için çekeceği Pera dizisiyle ilgili detaylar netleşiyor. Hazırlıkları süren dizide Pera’yı Afra Saraçoğlu, Adam’ı Furkan Andıç, Özgür’ü Ulvi Kahyaoğlu'nun canlandıracağı açıklanmıştı. Diziye Bahar dizisinden bir oyuncu daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından boşa çıkan Afra Saraçoğlu'nun ilk projesi belli olmuştu.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından boşa çıkan Afra Saraçoğlu'nun ilk projesi belli olmuştu.

Disney Plus'ta yayınlanacak Pera dizisinde Pera karakterine hayat verecek Afra Saraçoğlu'na dizide Furkan Andıç eşlik edecek. 1 Temmuz'da sete çıkması planlanan dizide influencer Pera'nın hikayesi anlatılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pera'nın kadrosuna Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pera'nın kadrosuna Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak dahil oldu.

Heyecanla beklenen dizide Ayla karakterine hayat verecek oyuncu Nil Sude Albayrak oldu. Ünlü oyuncu dizide hem Pera'nın en yakın arkadaşı hem de menajeri olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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