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28 Yıl Sonra, Elio, Kanlı Yolculuk: 20 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

28 Yıl Sonra, Elio, Kanlı Yolculuk: 20 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 16:12

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 20 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Elio, 28 Yıl Sonra, Kanlı Yolculuk gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 20 Haziran 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Elio

Elio

Elio Film Konusu:

Hayal gücü geniş, 11 yaşındaki Elio, dış mekan oyunlarına karşı bir ilgisizlik hisseder ve topluma uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşar. Annesi Olga, zeki ve özgüveni yüksek bir kadındır ve gizem dolu bir uzay sinyalini çözme göreviyle baş başa kalan ultra gizli bir askeri projenin başındadır. Bu karmaşık süreçte Elio, beklenmedik bir şekilde uzaylılarla ilk iletişimi sağlar ve Dünya'nın galaksiye karşı temsilcisi olarak belirlenir.

Elio Film Oyuncuları:

Yonas Kibreab, Zoe Saldana, Jameela Jamil

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Bilim Kurgu

Kanlı Yolculuk (Black Cab)

Kanlı Yolculuk (Black Cab)

Kanlı Yolculuk Film Konusu:

Geceleyin dışarıda vakit geçiren Anne ve Patrick, evlerine geri dönme amacıyla bir taksiye atlarlar. Ancak ikilinin konuşacak hali yokken, taksici aksine oldukça konuşkandır. Bir süre sonra çift, taksicinin onları kendi evlerine değil, başka bir yere götürdüğünü anlar. Kaçış yolu olmayan bir yolun ortasında, ürkütücü bir atmosferde bulunan Anne ve Patrick, kendilerini tutsak eden kişinin karanlık emelleriyle karşı karşıya kalır. Bu durum, onları beklenmedik bir maceranın içine sürükler.

Kanlı Yolculuk Film Oyuncuları:

Synnove Karlsen, Luke Norris, Nick Frost

Filmin Türü:

Korku, Gerilim

28 Yıl Sonra (28 Years Later)

28 Yıl Sonra (28 Years Later)

28 Yıl Sonra Film Konusu:

Biyolojik silah laboratuvarından sızan ve dünyayı acımasızca etkisi altına alan Rage virüsünün ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık otuz yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süre zarfında bölge, sıkı bir karantina ile korunmuştur. Ancak, bazı hayatta kalanlar enfekte olanlar arasında yaşamayı başarmıştır. Örneğin, bir grup insan, anakaraya sadece güçlü bir geçitle bağlı olan bir ada da yaşam alanı bulmuştur. Ancak, adanın sakinlerinden Jamie, oğlu Spike ile birlikte anakaraya tehlikeli bir görev için gittiğinde, daha önce hiç kimsenin öngöremediği bir durumla karşı karşıya kalır. Sıradan enfektelerin yanı sıra, beklenmeyen ve korkutucu şekillerde evrimleşen diğer hayatta kalanlarla da karşılaşırlar. İnsanlık için uzun, dolambaçlı ve tehlikeli bir yolun başlangıcı gibi görünmektedir...

28 Yıl Sonra Film Oyuncuları:

Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams

Filmin Türü:

Korku, Gerilim

Project X (Al Mashroa X)

Project X (Al Mashroa X)

Project X Film Konusu:

Project X, Avrupa'nın antika kaçakçılığına karşı koyan bir polis memurunun hikayesini anlatıyor. El Gouna'da genç bir dalgıçla yolları kesişir ve bu durum onları çeşitli zorluklar ve maceralarla dolu bir yolculuğa sürükler. Bu yolculuk, hem kişisel sınırlarını zorlar hem de onları beklenmedik bir şekilde birleştirir. 

Project X Film Oyuncuları:

Karim Abdel Aziz, Ahmed Ghozzi, Eyad Nassar

Filmin Türü:

Aksiyon, Macera, Gerilim

Parmaklıklar Ardında İki Kadın

Parmaklıklar Ardında İki Kadın

Parmaklıklar Ardında İki Kadın Film Konusu:

'Parmaklıklar Ardında İki Kadın', hayatlarının trajik bir şekilde iç içe geçtiği iki kadının dramatik hikayesini anlatmaktadır. Sevgilisini öldürme suçuyla hüküm giymiş genç bir kadın olan Zehra, istemeden anne olmuştur. Öte yandan, öldürülen adamın eşi Esra'nın kızı hastadır ve yaşaması için tek umut, Zehra'nın çocuğundan alınacak iliktir. Esra, bu umutla Zehra ile cezaevinde bir araya gelir ve onu ikna etmeye çalışır. Ancak, görüşmelerin yoğunlaşmasıyla, iki kadın adeta içinde bulundukları durumun ağırlığı altında ezilirler.

Parmaklıklar Ardında İki Kadın Film Oyuncuları:

Zümrüt Erkin, Pervin Bağdat

Filmin Türü:

Dram

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Şeytan Tahtası

Şeytan Tahtası

Şeytan Tahtası Film Konusu:

Yönetmen koltuğunda Serkan Aygören'in oturduğu 'Şeytan Tahtası' filminin oyuncu kadrosunda Zeynep Işıklı, Gizem Acavi, Dilek Kaya, Aykut Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

Şeytan Tahtası Film Oyuncuları:

Zeynep Işıklı, Dilek Kaya, Gizem Acavi

Filmin Türü:

Korku

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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