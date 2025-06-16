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Siyahi Severus Snape Eleştirilmişti: Paapa Essiedu'nun Harry Potter Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edildi

Siyahi Severus Snape Eleştirilmişti: Paapa Essiedu'nun Harry Potter Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edildi

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 21:09

2026 yılında yayınlanması planlanan Harry Potter dizisinin kadrosu büyük oranda netleşti. Severus Snape karakterini canlandıracak ismin siyahi oyuncu Paapa Essiedu olduğu açıklandı. Ancak kitapta 'yağlı düz saçlı, soluk tenli' olarak ifade edilen karakter için siyahi oyuncu tercih edilmesi eleştirilmişti.

Paapa Essiedu'nun Harry Potter dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.

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HBO yapımlı Harry Potter dizisinin hazırlıkları sürüyor.

HBO yapımlı Harry Potter dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Başrol oyuncularının yanı sıra ana kadro da neredeyse tamamlandı. Şu ana dek yapılan açıklamalara göre Harry Potter dizisinde John Lithgow 'Dumbledore' karakterini, Nick Frost, 'Hagrid' karakterini, Janet McTeer 'Profesör McGonagall'ı, Paul Whitehouse 'Argus Filch' karakterini, Luke Thallon ise dizide 'Quirinus Quirrell'i, Sihir Bakanı 'Cornelius Fudge' karakterini ise Bertie Carvel canlandıracak. Başrolde ise Dominic McLaughlin Harry Potter'a, Arabella Stanton Hermione Granger'a ve Alastair Stout Ron Weasley'e hayat verecek.

Harry Potter serisinde Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterine Paapa Essiedu'nun hayat vereceği açıklanmıştı.

Harry Potter serisinde Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterine Paapa Essiedu'nun hayat vereceği açıklanmıştı.

Kitapta 'yağlı, düz saçlı ve soluk tenli' olarak ifade edilen Severus Snape karakteri için siyahi oyuncu olan Papaa Essiedu'nun tercih edilmesi Harry Potter hayranlarının bir kısmının tepkisine yol açmıştı. İddialara göre tepkilerin ardından yapım, Papaa Essiedu'nun diziden çıkarılmasına karar verdi.

İddialara göre Severus Snape için düşünülen isim Adam Driver!

İddialara göre Severus Snape için düşünülen isim Adam Driver!

Harry Potter dizisi için henüz çalışmalara başlanmamışken Snape karakteri için en uygun görülen isimlerden biri Adam Driver olmuştu. Papaa Essiedu'nun sözleşmesinin feshedildiği iddialarının ardından Adam Driver'la karakteri canlandırması için görüşüldüğü iddiaları da yayılmaya başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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