Siyahi Severus Snape Eleştirilmişti: Paapa Essiedu'nun Harry Potter Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edildi
2026 yılında yayınlanması planlanan Harry Potter dizisinin kadrosu büyük oranda netleşti. Severus Snape karakterini canlandıracak ismin siyahi oyuncu Paapa Essiedu olduğu açıklandı. Ancak kitapta 'yağlı düz saçlı, soluk tenli' olarak ifade edilen karakter için siyahi oyuncu tercih edilmesi eleştirilmişti.
Paapa Essiedu'nun Harry Potter dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.
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HBO yapımlı Harry Potter dizisinin hazırlıkları sürüyor.
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Harry Potter serisinde Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterine Paapa Essiedu'nun hayat vereceği açıklanmıştı.
İddialara göre Severus Snape için düşünülen isim Adam Driver!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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