KVKK'den X'e Dev Ceza: Kişisel Verileri Reklamcılık Faaliyetleri Kapsamında Kullandığı Ortaya Çıktı
KVKK'den X'e Dev Ceza: Kişisel Verileri Reklamcılık Faaliyetleri Kapsamında Kullandığı Ortaya Çıktı
İhbar üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) harekete geçti. X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası verdi. KVKK sosyal medya platformu X'in güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verileri reklamcılık faaliyetleri kapsamında kullandığını belirledi. İşlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerin elinde olabileceği açıklandı.
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KVKK, X'in internet sitesinde yayınladığı "güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresi veya telefon numaralarının, kendilerine ait reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amaçlı kullanıldığı" duyurusunu dikkate aldı.
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Bu duyuru sonrası harekete geçen KVKK, inceleme başlattı.
İşlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerin elinde olabileceği açıklandı.
KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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