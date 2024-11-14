POS Zorunluluğu Yarın Başlıyor: Bankalar Ek Süre İstedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla harekete geçti .Kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak olan ödemeler artık yeni nesil POS cihazlarıyla yapılacak. Yarın başlanılması planlanan uygulama için bankalar ek süre istedi. Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre; İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu uygulamanın yıl sonuna kadar ertelenmesi için bakanlıkla görüşmelerde bulunduklarını duyurdu.