POS Zorunluluğu Yarın Başlıyor: Bankalar Ek Süre İstedi
POS Zorunluluğu Yarın Başlıyor: Bankalar Ek Süre İstedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla harekete geçti .Kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak olan ödemeler artık yeni nesil POS cihazlarıyla yapılacak. Yarın başlanılması planlanan uygulama için bankalar ek süre istedi. Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre; İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu uygulamanın yıl sonuna kadar ertelenmesi için bakanlıkla görüşmelerde bulunduklarını duyurdu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kayıt dışı harcamalar için yeni bir karar geldi.
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Kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak olan ödemeler artık yeni nesil POS cihazlarıyla yapılacak. Ancak bankalar hazır olmadıklarının altını çizerek ek süre istedi.
Başkan Avdagiç, bankaların yazılımlarını güncellemesi için ek süreye ihtiyaç duyduğunu ve uygulamanın 31 Aralık 2024’e kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi. Vergi kaçakçılığını önleme çabaları kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar tarafından sağlanan mevcut POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar değiştirilmesini, aksi takdirde bankalara ve işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.
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