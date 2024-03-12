Kuzenlerinizle Bir Araya Geldiğinizde Ortamınızı Şenlendirecek 14 Şarkı
Kuzenlerinizle Bir Araya Geldiğinizde Ortamınızı Şenlendirecek 14 Şarkı
Kuzenlerinizle bir araya geldiğinizde dinlemeniz gereken şarkılardan liste yaptık!
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1. Gizo ft Şenol Evgi - İyi Ki Sen
2. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
3. Semicenk & Reynmen - Yana Yana
4. Ebru Gündeş - Mahşer
5. Müslüm Gürses - Biz Babadan Böyle Gördük
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6. Emir Can İğrek - Can Dostum
7. Athena - Dam Üstüne Çul Serer
8. Umut Kaya - Mor Yazma
9. İbrahim Tatlıses - Dom Dom Kurşunu
10. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya
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11. Duman - Senden Daha Güzel
12. Manuş Baba - Eteği Belinde
13. Ersay Üner - Tatlım Tatlım
14. Ahiyan - Cereyan
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