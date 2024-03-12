Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kuzenlerinizle Bir Araya Geldiğinizde Ortamınızı Şenlendirecek 14 Şarkı

etiket Kuzenlerinizle Bir Araya Geldiğinizde Ortamınızı Şenlendirecek 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:03

Kuzenlerinizle bir araya geldiğinizde dinlemeniz gereken şarkılardan liste yaptık!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Gizo ft Şenol Evgi - İyi Ki Sen

2. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

3. Semicenk & Reynmen - Yana Yana

4. Ebru Gündeş - Mahşer

5. Müslüm Gürses - Biz Babadan Böyle Gördük

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Emir Can İğrek - Can Dostum

7. Athena - Dam Üstüne Çul Serer

8. Umut Kaya - Mor Yazma

9. İbrahim Tatlıses - Dom Dom Kurşunu

10. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Duman - Senden Daha Güzel

12. Manuş Baba - Eteği Belinde

13. Ersay Üner - Tatlım Tatlım

14. Ahiyan - Cereyan

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?