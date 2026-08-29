Kusursuz Bir Espresso İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter
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Kahvenin çekirdeğinden öğütme ayarına, su sıcaklığından hazırlama süresine kadar birçok küçük detay lezzeti tamamen değiştirebilir. Eğer sen de evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak istiyorsan, kusursuz bir espresso için dikkat etmen gereken noktalara bakalım!
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1. Taze çekirdek seçin!
2. Demlemeden hemen önce öğütün!
3. Doğru derecede çekin!
4. Hassas tartı kullanın!
5. BrewExtract teknolojisinden faydalanın!
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6. Yoğunluk seviyesini özelleştirin!
7. Ekstra shot özelliğini kullanın!
8. Kaliteli içme suyu tercih edin!
9. Su sıcaklığını doğru ayarlayın!
10. Ekipman temizliğine önem verin!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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