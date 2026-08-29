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Kusursuz Bir Espresso İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter

etiket Kusursuz Bir Espresso İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 10:01
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Kahvenin çekirdeğinden öğütme ayarına, su sıcaklığından hazırlama süresine kadar birçok küçük detay lezzeti tamamen değiştirebilir. Eğer sen de evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak istiyorsan, kusursuz bir espresso için dikkat etmen gereken noktalara bakalım!

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1. Taze çekirdek seçin!

Market raflarında aylarca beklemiş, ruhunu teslim etmiş kahvelere veda ediyoruz. Kusursuz bir espresso için kahve çekirdeğinin kavrulma tarihinin üzerinden maksimum 2-3 hafta geçmiş olması şart.

2. Demlemeden hemen önce öğütün!

'Ben espressoyu çekilmiş alıyorum, evde kavanozda duruyor' diyorsan baştan kaybettin dostum. Kahve çekildiği an havayla temas eder ve o canım aromaları uçup gider. Gerçek bir kahve sevdalısı, o çekirdeği tam demlenmeden saniyeler önce öğütür. Kokusu bile evi sarmaya yeter!

3. Doğru derecede çekin!

Öğütme derecesini tutturmak tam bir cerrah hassasiyeti gerektirir. Çok ince çekersen kahve yanar, kömür suyu içersin; çok kalın çekersen su içinden jet gibi geçer, ekşi bir su elde edersin. Hedefimiz: Parmaklarının arasında gezdirdiğinde sofra tuzundan biraz daha ince hissettiren o mükemmel kıvam.

4. Hassas tartı kullanın!

4. Hassas tartı kullanın!

'Benim gözüm terazidir, kaşıkla ayarlarım' devri kapandı. Kusursuz espresso milimetrik hesap ister. Dijital tartını tezgaha koyacaksın; porta-filtreye giren kahve miktarını (genelde double shot için 18 gram) gramı gramına ölçeceksin.

5. BrewExtract teknolojisinden faydalanın!

5. BrewExtract teknolojisinden faydalanın!

Kafe kalitesinde kahve lezzetinin sırrı ne mi? Tabii ki BrewExtract teknolojimiz! Espresso makinenizle aşina olduğunuz o efsane kafe lezzetine ulaşmak için sistem her demlemeye otomatik olarak daha fazla kahve çekirdeği koyup presler. Daha fazla çekirdek, daha yoğun tat demek; yani tek tuşla baristalığa terfi ediyorsunuz!

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6. Yoğunluk seviyesini özelleştirin!

'Kahvem sert olsun ama içimi de baymasın' diyen kararsızlar buraya! Kusursuz bir deneyim için demlemenizi tam 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabilirsiniz. Canınız o an nasıl bir kahve çekiyorsa, sertlik derecesini tamamen keyfinize göre ayarlamak elinizde.

7. Ekstra shot özelliğini kullanın!

7. Ekstra shot özelliğini kullanın!

Kahve komasına girmeden o yoğun aromayı iliklerine kadar hissetmek isteyenler için bu özellik tam bir hayat kurtarıcı. Ekstra shot işlevi, 'önceden öğütülmüş kahve' kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifinde çalışarak kahvenize zerre acılık katmadan çok daha belirgin, gövdeli ve zengin bir aroma katar.

8. Kaliteli içme suyu tercih edin!

Geldik su kalitesini ve makine ömrünü zirveye taşıyan o efsane teknolojiye! Klor kokan, kireçli musluk sularını tamamen unutun.  Café Aromis'in AquaClean filtre sayesinde makinenizde kireç temizlemeye gerek kalmadan tam 5000 fincana kadar kahve demleyebilirsiniz. Filtre, kahveyi hazırlamaya başlamadan önce suyu mükemmel şekilde arıtır ve her fincanda çok daha lezzetli, yumuşak bir içim sunar!

9. Su sıcaklığını doğru ayarlayın!

Kaynar su kahveyi haşlar ve acılaştırır; ılık su ise kahvenin özünü ortaya çıkaramaz. İdeal espresso suyu 90°C ile 95°C arasında olmalıdır.

10. Ekipman temizliğine önem verin!

Geldik en sıkıcı ama en hayati maddeye. Makinenin içinde kalan eski kahve yağları zamanla oksitlenir ve yeni yaptığın taze kahveye berbat, acı, yanık bir tat verir. Her shot'tan sonra porta-filtreyi temizlemek, grup başlığını yıkamak zorundasın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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