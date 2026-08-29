Kusursuz Bir Espresso İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter

Kahve komasına girmeden o yoğun aromayı iliklerine kadar hissetmek isteyenler için bu özellik tam bir hayat kurtarıcı. Ekstra shot işlevi, 'önceden öğütülmüş kahve' kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifinde çalışarak kahvenize zerre acılık katmadan çok daha belirgin, gövdeli ve zengin bir aroma katar.