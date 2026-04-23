Kurban Bayramı Geliyor! Kurbanlıklarda Fiyatlar Belli Oldu: Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 11:50

Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala kurban pazarları da kurulmaya başladı. Kurbanlıkların fiyatları 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban pazar alanında çadırların kurulması, çitlerin çekilmesi, yem ve kesim alanlarının düzenlenmesiyle hareketlilik arttı.

Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor. Yetiştiriciler, maliyetlerin artmasına rağmen her bütçeye uygun hayvan getirdiklerini belirterek pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.

Batman'dan İzmir'e gelen Osman Koç, her sene buraya geldiklerini ve dört gündür pazarda olduklarını ifade etti.

Hem tosun hem de düve seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren Koç, 'Müşterinin bütçesine göre her çeşit hayvanımız var. Fiyatlar 120 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar değişiyor.' dedi. Tanesi bir tonun üzerinde olan hayvanlarının olduğunu dile getiren Koç, 'En ufağı 800 kilo geliyor. Geçen sene satışlarımız çok iyiydi ancak bu sene maliyetler ve kira bedelleri geçen seneye oranla iki kat arttı.' diye konuştu.

Erzurum'dan gelen Çetin Kaysal da büyükbaş kurbanlıklarda 150 bin liradan 400 bin liraya kadar seçenek sunduklarını kaydetti.

Düve ve danaların satışa hazır olduğunu vurgulayan Kaysal, 'Küçük hayvanlarımız da mevcut; 120 bin liraya da 180 bin liraya da hayvanımız var.' diye konuştu.

Öte yandan, İzmir Valiliği resmi internet sitesinde kent genelinde kurbanlık hayvanların satılacağı 201 noktanın adresleri de açıklandı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
