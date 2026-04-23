Kurban Bayramı Geliyor! Kurbanlıklarda Fiyatlar Belli Oldu: Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Kurban pazar alanında çadırların kurulması, çitlerin çekilmesi, yem ve kesim alanlarının düzenlenmesiyle hareketlilik arttı.

Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor. Yetiştiriciler, maliyetlerin artmasına rağmen her bütçeye uygun hayvan getirdiklerini belirterek pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.

Batman'dan İzmir'e gelen Osman Koç, her sene buraya geldiklerini ve dört gündür pazarda olduklarını ifade etti.

Hem tosun hem de düve seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren Koç, 'Müşterinin bütçesine göre her çeşit hayvanımız var. Fiyatlar 120 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar değişiyor.' dedi. Tanesi bir tonun üzerinde olan hayvanlarının olduğunu dile getiren Koç, 'En ufağı 800 kilo geliyor. Geçen sene satışlarımız çok iyiydi ancak bu sene maliyetler ve kira bedelleri geçen seneye oranla iki kat arttı.' diye konuştu.