Kuraklık Kritik Seviyede: Belediye Başkanı "Vatandaş Bilsin Suyumuz Kalmadı" Diyerek Uyardı
İzmir'de çıkan yangınlar, vatandaşlaraa büyük panik yaşatmıştı. Rüzgarın etkisiyle artan alevler, köyleri de etkisi altına aldı. Sıcaklıkların artmasıyla beraber ülkemizin farklı noktalarından üzücü yangın haberleri gelmeye başladı. Hatay'da süren yangınların ardından vatandaşlar tahliye edildi.
Fakat Türkiye'yi bekleyen bir sorun daha var: Kuraklık.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın su tehlikesini şu sözlerle duyurdu: 'Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı.'
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Hatay, önce yangınlarla boğuştu.
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Başkandan uyarı geldi: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Hatay ne çekti yahu bu afetlerden felaketlerden yazık o kadar insan nelerle sınanıyor.
Zaten hali hazırda çok sınırlı kaynakların olduğu, yazları fazlasıyla kurak geçen bir ülkede bir de kendi halkının üstüne milyonlarca nüfuz fazlası olunca şa... Devamını Gör
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