Kuraklık Kritik Seviyede: Belediye Başkanı "Vatandaş Bilsin Suyumuz Kalmadı" Diyerek Uyardı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuştu. Kuraklığa ilişkin açıklama yapan Öntürk, '50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız. Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz.' dedi.

Öntürk, sözlerini vatandaşları uyararak noktalandırdı: 'Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız.'