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Kuraklık Kritik Seviyede: Belediye Başkanı "Vatandaş Bilsin Suyumuz Kalmadı" Diyerek Uyardı

Kuraklık Kritik Seviyede: Belediye Başkanı "Vatandaş Bilsin Suyumuz Kalmadı" Diyerek Uyardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 21:50

İzmir'de çıkan yangınlar, vatandaşlaraa büyük panik yaşatmıştı. Rüzgarın etkisiyle artan alevler, köyleri de etkisi altına aldı. Sıcaklıkların artmasıyla beraber ülkemizin farklı noktalarından üzücü yangın haberleri gelmeye başladı. Hatay'da süren yangınların ardından vatandaşlar tahliye edildi. 

Fakat Türkiye'yi bekleyen bir sorun daha var: Kuraklık.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın su tehlikesini şu sözlerle duyurdu: 'Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı.'

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Hatay, önce yangınlarla boğuştu.

Hatay, önce yangınlarla boğuştu.

Temmuz ayının gelmesiyle ülke genelinde yangın haberleri de gelmeye başladı. İzmir başta olmak üzere birkaç farklı şehrimizde alevler etkisini gösterdi. Hatay da bu illerimizden biri oldu. Merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle farklı bölgelere sıçradı. Vatandaşlar, önlem amaçlı bölgeden tahliye edildi. 

Uzman isimler, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri paylaşıyor. Fakat sıcaklıkların artması, yangınları olumsuz etkiliyor. 

Öte yandan bazı şehirlerimizde kuraklık tehlikesi de baş gösterdi.

Başkandan uyarı geldi: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı"

Başkandan uyarı geldi: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuştu. Kuraklığa ilişkin açıklama yapan Öntürk, '50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız. Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz.' dedi.

Öntürk, sözlerini vatandaşları uyararak noktalandırdı: 'Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Z. Kaan Budak

Hatay ne çekti yahu bu afetlerden felaketlerden yazık o kadar insan nelerle sınanıyor.

Zuhal

Zaten hali hazırda çok sınırlı kaynakların olduğu, yazları fazlasıyla kurak geçen bir ülkede bir de kendi halkının üstüne milyonlarca nüfuz fazlası olunca şa... Devamını Gör

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