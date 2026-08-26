Kuponların Savaş Dönemlerinden Pazarlama Aracına Uzanan Hikâyesi

Bir kupon kullanıldığında şirketler hangi kampanyanın ilgi gördüğünü anlayabiliyor. İnsanların hangi ürünü tercih ettiğini, ne zaman alışveriş yaptığını ve hangi indirime daha çok ilgi gösterdiğini görebiliyorlar. Böylece sonraki kampanyalarını buna göre planlıyorlar. Yani kuponlar sadece müşteriye avantaj sağlamıyor. Aynı zamanda şirketlerin müşterilerini daha iyi tanımasına da yardımcı oluyor. Bu yüzden günümüzde pazarlamanın önemli araçlarından biri olarak görülüyor.