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Kuponların Savaş Dönemlerinden Pazarlama Aracına Uzanan Hikâyesi

etiket Kuponların Savaş Dönemlerinden Pazarlama Aracına Uzanan Hikâyesi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 15:01
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Bugün marketlerde, alışveriş uygulamalarında ya da mail kutumuzda sık sık indirim kuponlarıyla karşılaşıyoruz. Hatta çoğumuz alışveriş yapmadan önce 'Acaba indirim kuponu var mı?' diye kontrol ediyoruz. Peki bu kuponlar ilk ortaya çıktığında amaç gerçekten indirim miydi? Aslında hikayesi çok daha eskiye, savaş dönemlerine kadar uzanıyor. Gel, bugün hayatımızın bir parçası olan kuponların nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım. 👇

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Kuponlar ilk başta indirim yapmak için kullanılmıyordu.

Bugün kupon deyince aklımıza hemen market ya da online alışveriş geliyor. Ama kuponların ilk amacı insanları alışverişe teşvik etmek değildi. Eskiden bazı ülkelerde kuponlar, belirli ürünlerin adil şekilde dağıtılması için kullanılıyordu. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerini herkesin eşit alabilmesi hedefleniyordu. Yani o dönemde kuponlar, ekonomik bir kampanyadan çok günlük hayatı sürdüren bir sistemdi. Bugünkü kullanım şekline dönüşmesi ise yıllar sürdü.

Savaş yıllarında kuponlar günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok ülkede gıda, şeker, benzin ve kumaş gibi ürünlerde sıkıntı yaşandı. Çünkü üretimin büyük kısmı savaş için kullanılıyordu. Bu yüzden devletler, insanların ihtiyaçlarını daha adil şekilde karşılayabilmek için dağıtım kuponları hazırladı. Elinde kupon olmayan biri, parası olsa bile bazı ürünleri satın alamıyordu. Böylece herkesin belirli miktarda ürüne ulaşması amaçlanıyordu. O yıllarda kuponlar, milyonlarca insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir parçasıydı.

Savaş bittikten sonra kuponların görevi de değişmeye başladı.

Üretim yeniden arttıkça ürün sıkıntısı azaldı. Artık insanların alışveriş yapabilmesi için dağıtım kuponlarına ihtiyaç kalmamıştı. Bu kez şirketler farklı bir şey düşündü. 'Madem insanlar kupon kullanmaya alıştı, bunu müşteri çekmek için neden kullanmayalım?' fikri ortaya çıktı. Böylece kuponlar yavaş yavaş devletlerin kullandığı bir sistem olmaktan çıkıp şirketlerin pazarlama yöntemlerinden biri haline geldi.

Ücretsiz ürün kuponları pazarlama dünyasında yeni bir dönem başlattı!

1800'lü yılların sonlarına doğru bazı şirketler yeni ürünlerini insanlara tanıtmak için ilginç bir yöntem denemeye başladı. Gazete ve dergilere ücretsiz ürün kuponları koyarak insanların hiçbir ücret ödemeden bu ürünleri denemesini sağladılar. Amaç, insanların önce ürünü tatması ya da kullanması, sonra da beğenirse satın almasıydı. Bu yöntem kısa sürede beklenenden çok daha başarılı oldu. Ürünü ücretsiz deneyen birçok kişi daha sonra ücretini ödeyerek tekrar satın aldı. Böylece kuponlar, şirketlerin müşteri kazanmak için kullandığı etkili bir pazarlama aracına dönüştü.

Marketler de kuponların müşteri kazandırdığını fark etti.

Bir süre sonra sadece büyük markalar değil, marketler de kupon dağıtmaya başladı. Kasadan çıkan fişlerin arasına indirim kuponları koyuluyor ya da gazetelerde kesilip kullanılabilen kuponlar yayımlanıyordu. Böylece insanlar aynı mağazaya tekrar gitmek için bir neden buluyordu. Küçük gibi görünen indirimler bile müşterilerin kararını değiştirebiliyordu. Kuponlar zamanla alışverişin doğal bir parçası haline geldi.

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İnternet sayesinde kuponlar cebimize kadar girdi.

Eskiden kuponları gazetelerden kesmek ya da posta yoluyla beklemek gerekiyordu. Bugün ise telefonuna gelen bir bildirimle saniyeler içinde indirim kazanabiliyorsun. Alışveriş uygulamaları, yemek sipariş platformları ve online mağazalar sürekli dijital kuponlar sunuyor. Üstelik bunları saklamak ya da taşımak da gerekmiyor. Birkaç dokunuşla kupon uygulanıyor ve indirim otomatik olarak hesaba yansıyor. Teknoloji, kupon kullanımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı.

Kuponlar sadece indirim sağlamıyor, şirketlere de önemli bilgiler veriyor.

Bir kupon kullanıldığında şirketler hangi kampanyanın ilgi gördüğünü anlayabiliyor. İnsanların hangi ürünü tercih ettiğini, ne zaman alışveriş yaptığını ve hangi indirime daha çok ilgi gösterdiğini görebiliyorlar. Böylece sonraki kampanyalarını buna göre planlıyorlar. Yani kuponlar sadece müşteriye avantaj sağlamıyor. Aynı zamanda şirketlerin müşterilerini daha iyi tanımasına da yardımcı oluyor. Bu yüzden günümüzde pazarlamanın önemli araçlarından biri olarak görülüyor.

Kuponlar bir zamanlar zorunluluktu, bugün ise tasarrufun simgesi.

Bir zamanlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kullanılan kuponlar, bugün alışveriş deneyiminin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Artık savaş dönemlerindeki gibi zorunlu değiller, tamamen tasarruf etmeyi ve müşteri kazanmayı amaçlıyorlar. Markalar yeni müşterilere ulaşmak, mevcut müşterilerini elde tutmak ve satışlarını artırmak için kuponlardan yararlanıyor. Biz de çoğu zaman fark etmeden bu sistemin bir parçası oluyoruz. Kısacası, küçük bir indirim kuponunun arkasında düşündüğümüzden çok daha uzun ve ilginç bir tarih yatıyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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