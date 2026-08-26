Kuponların Savaş Dönemlerinden Pazarlama Aracına Uzanan Hikâyesi
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Bugün marketlerde, alışveriş uygulamalarında ya da mail kutumuzda sık sık indirim kuponlarıyla karşılaşıyoruz. Hatta çoğumuz alışveriş yapmadan önce 'Acaba indirim kuponu var mı?' diye kontrol ediyoruz. Peki bu kuponlar ilk ortaya çıktığında amaç gerçekten indirim miydi? Aslında hikayesi çok daha eskiye, savaş dönemlerine kadar uzanıyor. Gel, bugün hayatımızın bir parçası olan kuponların nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım. 👇
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Kuponlar ilk başta indirim yapmak için kullanılmıyordu.
Savaş yıllarında kuponlar günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi.
Savaş bittikten sonra kuponların görevi de değişmeye başladı.
Ücretsiz ürün kuponları pazarlama dünyasında yeni bir dönem başlattı!
Marketler de kuponların müşteri kazandırdığını fark etti.
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İnternet sayesinde kuponlar cebimize kadar girdi.
Kuponlar sadece indirim sağlamıyor, şirketlere de önemli bilgiler veriyor.
Kuponlar bir zamanlar zorunluluktu, bugün ise tasarrufun simgesi.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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