Kült Filmlerden Eksik Olmayan Bee Gees’in Hafızaları Tazeleyen 12 Enfes Şarkısı
Kült Filmlerden Eksik Olmayan Bee Gees’in Hafızaları Tazeleyen 12 Enfes Şarkısı
'Saturday Night Fever' filmininin müziklerini tek başına sırtlayan ve 1958 yılında kurulan Bee Gees, kimseye yabancı gelmeyecektir. Bu grubu kendi isteğinizle açıp dinlememiş olsanız bile, bir yerlerde çaldığında 'Ben bu şarkıyı bir yerden hatırlıyorum ya!' diyebilirsiniz. Dinlemelere doyamadığımız Bee Gees'i dinleyenler bilmeyenlere anlatsın!
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1. How Deep Is Your Love
2. Stayin' Alive
3. More Than A Woman
4. To Love Somebody
5. Too Much Heaven
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6. I Started A Joke
7. You Should Be Dancing
8. Massachusetts
9. Night Fever
10. Tragedy
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11. Words
12. Run To Me
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