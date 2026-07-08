Kulaklığında Bu Şarkılar Çalarken Şehir Senin Podyumun Olacak!
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Bazı günler vardır; saçın tam istediğin gibi durur, kıyafetin üzerine cuk oturur ve içindeki o özgüven dalgası taşar. İşte öyle günlerde kulaklığından sıradan bir şarkı çalamaz. Adımlarını bir top model edasıyla podyuma dönüştürecek, yanından geçtiğin herkesi 'Kim bu?' diye arkana baktıracak o 12 parçalık ikonik listeyi hazırladık.
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Ariana Grande – 7 rings
Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
Dua Lipa – Don't Start Now
Ceza – Yerli Plaka
Sezen Aksu – Seni Yerler
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Lana Del Rey – Radio
Britney Spears – Gimme More
Linkin Park – What I've Done
Lizzo – About Damn Time
Rammstein – Du Hast
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Eminem – Lose Yourself
Madonna – Vogue
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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