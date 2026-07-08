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Kulaklığında Bu Şarkılar Çalarken Şehir Senin Podyumun Olacak!

etiket Kulaklığında Bu Şarkılar Çalarken Şehir Senin Podyumun Olacak!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 16:01
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Bazı günler vardır; saçın tam istediğin gibi durur, kıyafetin üzerine cuk oturur ve içindeki o özgüven dalgası taşar. İşte öyle günlerde kulaklığından sıradan bir şarkı çalamaz. Adımlarını bir top model edasıyla podyuma dönüştürecek, yanından geçtiğin herkesi 'Kim bu?' diye arkana baktıracak o 12 parçalık ikonik listeyi hazırladık.

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Ariana Grande – 7 rings

Valla yalan yok, bu şarkının o ilk basları vurduğu an insanın omurgası bi’ dikleşiyor, çene hafif yukarı kalkıyor. Yürürken resmen 'Canım öyle istedi, aldım, her şey benim' havasına giriyorsun. Tam bir alışveriş podyumu şarkısı!

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Dünyanın en karizmatik, en 'cool' gitar ritmi olabilir mi bu ya? Acele etmeden, ağır ağır ama her adımı yere son derece emin basan o deri ceketli yürüyüşlerin resmi marşı resmen.

Dua Lipa – Don't Start Now

Yürürken hafifçe omuz silkmelik, eski sevgilinin yanından 'Bak ne kaybettin' der gibi geçip gitmelik bir hava katıyor insana.

Ceza – Yerli Plaka

'Bana biraz daha yerli, sert ve hip-hop bir vibe lazım' dersen, Ceza’nın o efsane ritmi sokağın tozunu yutturmaya hazır.

Sezen Aksu – Seni Yerler

Şehrin ritmini bir anda 90'ların o en yüksek, en fırlama pop enerjisine bağlıyoruz, modun anında tavan!

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Lana Del Rey – Radio

Şimdi biraz ağır çekim (slow-motion) bir podyum yürüyüşü hayal et. Saçların hafiften rüzgarda uçuşuyor, gözünde kocaman güneş gözlükleri... İşte o an arka planda kesinlikle bu şarkı çalmalı, tam bir sinema filmi.

Britney Spears – Gimme More

'It's Britney, bitch!' Bu cümle kulaklığında yankılandığı an, nerede olursan ol spot ışıkları üzerine çevrilmiş demektir. Ritmin ağırlığı ve asaleti yürüyüşüne anında yansıyacak!

Linkin Park – What I've Done

Sıradan bir market yürüyüşünü bile anında bir Hollywood aksiyon filminin epik başlangıç sahnesine dönüştürüyor.

Lizzo – About Damn Time

Aynaya bakıp 'Evet be, bugün yine çok güzelim/yakışıklıyım' dediğin o pazar yürüyüşlerinin vazgeçilmezi. Tamamen pozitif enerji ve yüksek dozda özgüven yüklemesi!

Rammstein – Du Hast

Ben biraz daha sert, bir yürüyüş arıyorum, sokaklar botlarımın altında ezilsin' diyorsan, aradığın o askeri disiplindeki kusursuz ritim tam olarak burada. Kimse önüne çıkamaz.

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Eminem – Lose Yourself

Kapüşonunu kapat, kafayı hafifçe öne eğ ve o hedefe kilitlenmiş model yürüyüşünü başlat. Şehir seni durduramaz, çünkü o an tek bir şansın var ve onu kaçırmaya niyetin yok!

Madonna – Vogue

Eee, tabii ki kapanışı podyum kültürünün, o meşhur 'catwalk' dünyasının kutsal marşıyla yapıyoruz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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