Kulakları Dinlendirir: Thee Sacred Sould’un Dinlenesi 10 Şarkısı
Kulakları Dinlendirir: Thee Sacred Sould’un Dinlenesi 10 Şarkısı
Plak koleksiyoncuları buraya! 70 ve 80'lerin soul ile R&B müziğinden etkilenip günümüz için en havalı şarkıları yazan Thee Sacred Souls ile tanışmanızı istiyoruz. Eleştirmenlerden tam puan alan Thee Sacred Souls, sizden kaç puan alacak? TikTok'ta 'Can I Call You Rose?' şarkılarıyla daha da ünlendiler, haberin olsun!
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1. Easier Said Than Done
2. Love Is The Way
3. Will I See You Again?
4. Running Away
5. Can I Call You Rose?
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6. It's Our Love
7. Give Us Justice
8. Weak for your Love
9. Future Lover
10. Overflowing
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