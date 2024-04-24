Kulakları Dinlendirir: Thee Sacred Sould’un Dinlenesi 10 Şarkısı

Plak koleksiyoncuları buraya! 70 ve 80'lerin soul ile R&B müziğinden etkilenip günümüz için en havalı şarkıları yazan Thee Sacred Souls ile tanışmanızı istiyoruz. Eleştirmenlerden tam puan alan Thee Sacred Souls, sizden kaç puan alacak? TikTok'ta 'Can I Call You Rose?' şarkılarıyla daha da ünlendiler, haberin olsun!