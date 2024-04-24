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Kulakları Dinlendirir: Thee Sacred Sould’un Dinlenesi 10 Şarkısı

etiket Kulakları Dinlendirir: Thee Sacred Sould’un Dinlenesi 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 21:57

Plak koleksiyoncuları buraya! 70 ve 80'lerin soul ile R&B müziğinden etkilenip günümüz için en havalı şarkıları yazan Thee Sacred Souls ile tanışmanızı istiyoruz. Eleştirmenlerden tam puan alan Thee Sacred Souls, sizden kaç puan alacak? TikTok'ta 'Can I Call You Rose?' şarkılarıyla daha da ünlendiler, haberin olsun!

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1. Easier Said Than Done

2. Love Is The Way

3. Will I See You Again?

4. Running Away

5. Can I Call You Rose?

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6. It's Our Love

7. Give Us Justice

8. Weak for your Love

9. Future Lover

10. Overflowing

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