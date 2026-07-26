Küçük Evleri Bile Büyük Gösteren Dekorasyon Tüyoları
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Fark ettiyseniz evler eskisi kadar büyük değil. Küçüldüler... Eşyalar eskisi kadar sığmıyor ve haliyle biz de fenalık geçirmeye başladık an geldiğinde.
Fenalık geçirmek yerine küçülen evleri nasıl büyük gösterebiliriz diye kafa yorduk. Hemen aşağıda 👇🏻
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Renklerin gücünü sakın hafife alma.
Evin ışık alması epey önemli.
Bir şey dikkatini çekti mi?
Kategori, gruplandırma, tek yerde toplama... Adına ne dersen de, tezgah üstündeki eşyaları organizer ile düzenle.
Alan derinliği yaratarak illüzyon yapabilirsin.
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Duvarlar boşuna mı yer tutsun? Bir işe yarasınlar!
Halı boyutlarına dikkat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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