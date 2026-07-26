Küçük Evleri Bile Büyük Gösteren Dekorasyon Tüyoları

Fark ettiyseniz evler eskisi kadar büyük değil. Küçüldüler... Eşyalar eskisi kadar sığmıyor ve haliyle biz de fenalık geçirmeye başladık an geldiğinde.

Fenalık geçirmek yerine küçülen evleri nasıl büyük gösterebiliriz diye kafa yorduk. Hemen aşağıda 👇🏻