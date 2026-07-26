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Küçük Evleri Bile Büyük Gösteren Dekorasyon Tüyoları

etiket Küçük Evleri Bile Büyük Gösteren Dekorasyon Tüyoları

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 11:31
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Fark ettiyseniz evler eskisi kadar büyük değil. Küçüldüler... Eşyalar eskisi kadar sığmıyor ve haliyle biz de fenalık geçirmeye başladık an geldiğinde.

Fenalık geçirmek yerine küçülen evleri nasıl büyük gösterebiliriz diye kafa yorduk. Hemen aşağıda 👇🏻

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Renklerin gücünü sakın hafife alma.

Renklerin gücünü sakın hafife alma.

Küçük evleri büyük göstermenin ilk adımı duvarlar ve mobilyalar elbette. Duvarlarda ve büyük mobilyalarda açık renkler tercih et. Beyaz, krem ve açık gri tonları mekanı her zaman daha geniş gösterir.

Evin ışık alması epey önemli.

Evin ışık alması epey önemli.

Doğal ışığın önünü kesmemek önemli. Kalın kumaşlı güneşlikler yerine daha ince ve ışık geçiren perdeler kullanabilirsin.

Bir şey dikkatini çekti mi?

Bir şey dikkatini çekti mi?

Dikkatlice bak. Mobilyaların ayakları uzun olmalı. Kutu gibi evleri ferah ve geniş gösteren detaylardan en önemlisi diyebiliriz. Yere sıfır oturan hantal mobilyalar yerine ince ayaklı kanepeler ve koltuklar seç. Eşyaların altındaki zemini görebilmek odanın daha büyük algılanmasını sağlar.

Kategori, gruplandırma, tek yerde toplama... Adına ne dersen de, tezgah üstündeki eşyaları organizer ile düzenle.

Kategori, gruplandırma, tek yerde toplama... Adına ne dersen de, tezgah üstündeki eşyaları organizer ile düzenle.

Yüzeylerde duran eşyaları gruplandır. Örneğin mutfakta V60, French press ve Baristina gibi kahve ekipmanlarını ayrı ayrı bırakmak yerine şık bir tepsi içinde toplayıp tek bir köşe yapabilirsin. Bu sayede tezgah daha boş görünür.

Alan derinliği yaratarak illüzyon yapabilirsin.

Alan derinliği yaratarak illüzyon yapabilirsin.

Pencerenin tam karşısına veya doğrudan ışık alan bir duvara büyük bir ayna yerleştir. Ayna ışığı yansıtarak içeride ciddi bir derinlik yaratır.

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Duvarlar boşuna mı yer tutsun? Bir işe yarasınlar!

Duvarlar boşuna mı yer tutsun? Bir işe yarasınlar!

Sadece zemin alanına odaklanmak yerine duvarları tavana kadar kullan. Kitaplık veya dolap seçerken tavana sıfır uzanan yüksek modelleri tercih et. Tavanı olduğundan daha yüksek gösterirken aynı zamanda bolca depolama alanı yaratır.

Halı boyutlarına dikkat!

Halı boyutlarına dikkat!

Küçük odalarda ufak halılar kullanmak alanı görsel olarak böler. Odanın sınırlarını genişletmek için mobilyaların ön ayaklarının üzerine bastığı büyük boyutlu tek bir halı tercih et. Bütünlük hissi mekanı her zaman daha geniş kılar.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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