article/comments
Kubilay Kundakçı'nın Annesi Davadan Vazgeçmeleri İçin "Kan Parası" Teklif Edildiğini Açıkladı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 19:48

19 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı kan parası olarak kendilerine ev teklif edildiğini açıkladı, isyan etti.

19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle beraber Türkiye’nin gündemine oturdu.

Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti. 

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı.

Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan beraberindeki 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her geçen gün soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken bu kez Kubilay Kundakçı'nın annesinin isyanı gündem oldu.

Kubilay Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, davadan vazgeçmeleri için "kan parası" teklif edildiğini açıkladı.

Acılı anne, 'Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya pula ihtiyacım yok ki ya. Benim eve barka ihtiyacım yok ki. Ben niye oğlumun kanı için parayı kabul edeyim? Böyle bir saçmalık mı olur? Benim çocuğumun yanında benim evim artık. Bana ev teklif ediyor davadan vazgeçeyim diye. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizliki nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?' diyerek serzenişte bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
