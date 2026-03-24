Kubilay Kundakçı'nın Annesi Davadan Vazgeçmeleri İçin "Kan Parası" Teklif Edildiğini Açıkladı

Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti.

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı.

Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan beraberindeki 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her geçen gün soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken bu kez Kubilay Kundakçı'nın annesinin isyanı gündem oldu.