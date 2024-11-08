KPSS 2024'de Hangi Sorular İptal Edildi? Kaç Soru İptal Edildi, Neden? Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

2024 KPSS Lisans sınavı bazı soruların iptal edilmesi nedeniyle yeniden gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS Lisans oturumunda bazı soruları iptal ettiğini açıkladı. Sınava katılan binlerce aday, “KPSS 2024'de hangi sorular iptal edildi? Kaç soru iptal edildi ve neden?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bu gelişme sınav sonuçları ve puan hesaplamaları üzerinde büyük bir etki yaratırken, iptal edilen soruların detayları da merak konusu oldu. İşte KPSS 2024’te yaşanan bu gelişmenin ardındaki nedenler ve sınavın nasıl etkilendiğiyle ilgili tüm detaylar...