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KPSS 2024'de Hangi Sorular İptal Edildi? Kaç Soru İptal Edildi, Neden? Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

KPSS 2024'de Hangi Sorular İptal Edildi? Kaç Soru İptal Edildi, Neden? Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 09:49

2024 KPSS Lisans sınavı bazı soruların iptal edilmesi nedeniyle yeniden gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS Lisans oturumunda bazı soruları iptal ettiğini açıkladı. Sınava katılan binlerce aday, “KPSS 2024'de hangi sorular iptal edildi? Kaç soru iptal edildi ve neden?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bu gelişme sınav sonuçları ve puan hesaplamaları üzerinde büyük bir etki yaratırken, iptal edilen soruların detayları da merak konusu oldu. İşte KPSS 2024’te yaşanan bu gelişmenin ardındaki nedenler ve sınavın nasıl etkilendiğiyle ilgili tüm detaylar...

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KPSS 2024'de Hangi Sorular İptal Edildi?

KPSS 2024'de Hangi Sorular İptal Edildi?

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda bazı soruların iptal edildiğini duyurdu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 3 ve 29 numaralı sorular, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan ise 33 ve 36 numaralı sorular yargı kararıyla iptal edildi.

İptal Edilen Soruların Nedeni Nedir?

İptal Edilen Soruların Nedeni Nedir?

ÖSYM, soruların yargı kararları gereği iptal edildiğini duyururken nedenine ilişkin başka detay ise paylaşılmadı.

İptal Edilen Soruların Ardından Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

İptal Edilen Soruların Ardından Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

İptal edilen soruların ardından ÖSYM yeniden değerlendirme yaparak puan hesaplamalarını güncellemiştir. Adayların yeni puanları 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden erişilebilir olacaktır.

Yeniden Hesaplanan Puanlar Nereden Öğrenilir?

Yeniden Hesaplanan Puanlar Nereden Öğrenilir?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden güncellenmiş puanlarına ulaşabilecekler.

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