MEB’ten Tüm Valiliklere "Kış Saati" Genelgesi: "Tüm Tedbirler Alınsın"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla il valiliklerine gönderilen genelgede, yaz saati uygulamasının devam edeceği, il yönetimlerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde yetkili olduğu hatırlatıldı. MEB ayrıca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiğini de ifade etti.