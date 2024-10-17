MEB’ten Tüm Valiliklere "Kış Saati" Genelgesi: "Tüm Tedbirler Alınsın"
MEB’ten Tüm Valiliklere "Kış Saati" Genelgesi: "Tüm Tedbirler Alınsın"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla il valiliklerine gönderilen genelgede, yaz saati uygulamasının devam edeceği, il yönetimlerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde yetkili olduğu hatırlatıldı. MEB ayrıca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiğini de ifade etti.
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Türkiye’de yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmişti. Özellikle ilkokulda okuyan yaşı küçük öğrenciler, kış saatine geçilmediği için karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyordu.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede kış saati uygulaması olmayacağı hatırlatıldı.
İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.
Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu ifade edildi.
Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.
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