Koyu Fenerbahçeli Acun Ilıcalı Takımına Ne Kadar Düşkün Olduğunu İlk Kez Bu Kadar Net Anlattı!
Koyu Fenerbahçeli Acun Ilıcalı Takımına Ne Kadar Düşkün Olduğunu İlk Kez Bu Kadar Net Anlattı!
Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihinde yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçeliliği hakkında konuştu. Ilıcalı'nın sözleri, sosyal medyada dikkat çeken konuların başında geldi.
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2022 yılında İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alarak futbol dünyasına adım atan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de Slovenya Ligi'nden Maribor'u satın aldığını duyurmuştu.
Fenerbahçeliliği ile tanınan iş insanı, sürpriz kararla sarı-lacivertli kulübün yönetimine katılmıştı.
Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçecek başkanlık rekabetinde Ali Koç'un yanında yer alacağını açıklamış hatta mevcut başkanın Mourinho transferinin kilit isimlerinden biri olmuştu.
Seçim öncesinde Youtube'daki Sports Digitale kanalına konuk olan ünlü isim, Fenerbahçeliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Sunucu Ersin Düzen'in "vaktinizi nasıl ayarlacaksınız?" sorusunda "Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak." şeklinde yanıt verdi.
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Ilıcalı'nın açıklaması tamamı 👇
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