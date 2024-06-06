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Anlaşma Sağlandığı İddia Edildi: Fenerbahçe'nin İlk Yıldız Transferi Chelsea'nin Yıldızı Raheem Sterling

Anlaşma Sağlandığı İddia Edildi: Fenerbahçe'nin İlk Yıldız Transferi Chelsea'nin Yıldızı Raheem Sterling

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 10:09

Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin Raheem Sterling ile prensipte anlaştığı iddia edildi. İngiliz yıldız, Manchester City formasıyla geçirdiği yedi başarılı sezonun ardından 2022 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu.

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İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan Fenerbahçe, transfer söylentileriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan Fenerbahçe, transfer söylentileriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için gözünü yıldız isimlere diken sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Raheem Sterling ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Kadrosunu güçlendirmek için gözünü yıldız isimlere diken sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Raheem Sterling ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Chelsea'de forma giyen İngiliz yıldız, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.

Milliyet'in haberine göre, Chelsea'de forma giyen İngiliz yıldız, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.

Chelsea, 29 yaşındaki futbolcuyu 2022-23 sezonunun başında 56.2 milyon euro bedelle Manchester City'den kadrosuna katmıştı.

Chelsea, 29 yaşındaki futbolcuyu 2022-23 sezonunun başında 56.2 milyon euro bedelle Manchester City'den kadrosuna katmıştı.

Sterling'in bu sezonki performansı: 43 maç, 10 gol, 8 asist 🤔

Sterling'in bu sezonki performansı: 43 maç, 10 gol, 8 asist 🤔
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