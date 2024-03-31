Kovid-19 Karantinaları Sırasında Bütün Dünyaca Öğrendiğimiz 17 Önemli Ders
Kovid-19 Karantinaları Sırasında Bütün Dünyaca Öğrendiğimiz 17 Önemli Ders
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kovid-19 karantiları sırasında dünyaca birçok şeyi öğrenmiş olduk. Doğanın ne kadar kötü durumda olduğundan, insanların korku altında neler yapabileceğine kadar birçok şeye şahit olduk. Peki, karantina sonrasında aklımızda en çok kalan dersler nelerdi?
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1. "İnsanlar sana ne kadar hızlı 'kahraman' demeye başlıyorsa, o kadar hızlı seni feda etmeye hazırlar."
2. "Kendilerinin yanlış olduğunu kabul etmeye hazır çok az insan var."
3. "İnsanlardan en az 10 adım geride durarak sosyal mesafemi korumayı hoşlandığımı fark ettim."
4. "İnsanlar gerçekten cahil ve en basit şeyleri bile anlayamıyorlar. Yoksa karantina kurallarını neden bu kadar bozsunlar ki?"
5. "Bence kimse hiçbir şey öğrenmedi. Yarın bir pandemi başlasa yine hazırlıklı değiliz ve yine aynı sorunları yaşarız."
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6. "Evden çalışmak oldukça etkili ve zamandan kazanmamıza yardımcı oluyor."
7. "Karantina öncesinde de uzun süredir maddi birçok sorunum vardı. Maaştan maaşa yaşıyordum, genelde eve tıkanmıştım ve saç kestirmeye bile gidecek param yoktu."
8. "Günün sonunda normal çalışan insanları kimse önemsemiyor ve sen sadece çalışmak için para alan birisisin."
9. "Fiyatların artmasına bir kez izin verirsen bütün endüstriler sonuna kadar fiyatların arttırmaya devam edecek."
10. "Ellerini yıkamaktan bile yoksun birçok insan olduğunu öğrenmiş olduk."
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11. "Sırf internette bir sayfa okudular diye gerçek bilim adamlarından ve doktorlardan çok daha fazla şey bildiğini düşünen birçok insan var."
12. "Karantina sırasında aileler birbirleriyle zaman geçirdi, hobi edindiler ve doğa kendini toplayacak fırsat buldu."
13. "Ülkemizin ne kadar birbirinden bağımsız ve alakasız insanlarla dolu olduğunu öğrenmiş olduk."
14. "Birazcık korkunun insanların kafasını yemesine nasıl sebep olduğunu gördük."
15. "Propaganda yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve hayattaki her şeyin nasıl politikaya dahil edilebileceğini gördük."
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16. "Günümüzde yapılan işlerin yüzde 75'inin kolayca evden yapılabileceğini gördük."
17. "İnsanlar bencil ve günün sonunda sadece kendilerini umursuyor."
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