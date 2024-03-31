Kovid-19 Karantinaları Sırasında Bütün Dünyaca Öğrendiğimiz 17 Önemli Ders

Kovid-19 karantiları sırasında dünyaca birçok şeyi öğrenmiş olduk. Doğanın ne kadar kötü durumda olduğundan, insanların korku altında neler yapabileceğine kadar birçok şeye şahit olduk. Peki, karantina sonrasında aklımızda en çok kalan dersler nelerdi?