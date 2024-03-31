Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kovid-19 Karantinaları Sırasında Bütün Dünyaca Öğrendiğimiz 17 Önemli Ders

Kovid-19 Karantinaları Sırasında Bütün Dünyaca Öğrendiğimiz 17 Önemli Ders

Aden
Aden - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 09:01 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 09:43

Kovid-19 karantiları sırasında dünyaca birçok şeyi öğrenmiş olduk. Doğanın ne kadar kötü durumda olduğundan, insanların korku altında neler yapabileceğine kadar birçok şeye şahit olduk. Peki, karantina sonrasında aklımızda en çok kalan dersler nelerdi?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "İnsanlar sana ne kadar hızlı 'kahraman' demeye başlıyorsa, o kadar hızlı seni feda etmeye hazırlar."

1. "İnsanlar sana ne kadar hızlı 'kahraman' demeye başlıyorsa, o kadar hızlı seni feda etmeye hazırlar."

2. "Kendilerinin yanlış olduğunu kabul etmeye hazır çok az insan var."

2. "Kendilerinin yanlış olduğunu kabul etmeye hazır çok az insan var."

3. "İnsanlardan en az 10 adım geride durarak sosyal mesafemi korumayı hoşlandığımı fark ettim."

3. "İnsanlardan en az 10 adım geride durarak sosyal mesafemi korumayı hoşlandığımı fark ettim."

4. "İnsanlar gerçekten cahil ve en basit şeyleri bile anlayamıyorlar. Yoksa karantina kurallarını neden bu kadar bozsunlar ki?"

5. "Bence kimse hiçbir şey öğrenmedi. Yarın bir pandemi başlasa yine hazırlıklı değiliz ve yine aynı sorunları yaşarız."

5. "Bence kimse hiçbir şey öğrenmedi. Yarın bir pandemi başlasa yine hazırlıklı değiliz ve yine aynı sorunları yaşarız."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Evden çalışmak oldukça etkili ve zamandan kazanmamıza yardımcı oluyor."

6. "Evden çalışmak oldukça etkili ve zamandan kazanmamıza yardımcı oluyor."

7. "Karantina öncesinde de uzun süredir maddi birçok sorunum vardı. Maaştan maaşa yaşıyordum, genelde eve tıkanmıştım ve saç kestirmeye bile gidecek param yoktu."

7. "Karantina öncesinde de uzun süredir maddi birçok sorunum vardı. Maaştan maaşa yaşıyordum, genelde eve tıkanmıştım ve saç kestirmeye bile gidecek param yoktu."

'İnsanlar benim gibi yaşamaya başladıktan sadece 2 hafta sonra kafayı yedi.'

8. "Günün sonunda normal çalışan insanları kimse önemsemiyor ve sen sadece çalışmak için para alan birisisin."

8. "Günün sonunda normal çalışan insanları kimse önemsemiyor ve sen sadece çalışmak için para alan birisisin."

9. "Fiyatların artmasına bir kez izin verirsen bütün endüstriler sonuna kadar fiyatların arttırmaya devam edecek."

9. "Fiyatların artmasına bir kez izin verirsen bütün endüstriler sonuna kadar fiyatların arttırmaya devam edecek."

10. "Ellerini yıkamaktan bile yoksun birçok insan olduğunu öğrenmiş olduk."

10. "Ellerini yıkamaktan bile yoksun birçok insan olduğunu öğrenmiş olduk."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Sırf internette bir sayfa okudular diye gerçek bilim adamlarından ve doktorlardan çok daha fazla şey bildiğini düşünen birçok insan var."

11. "Sırf internette bir sayfa okudular diye gerçek bilim adamlarından ve doktorlardan çok daha fazla şey bildiğini düşünen birçok insan var."

12. "Karantina sırasında aileler birbirleriyle zaman geçirdi, hobi edindiler ve doğa kendini toplayacak fırsat buldu."

12. "Karantina sırasında aileler birbirleriyle zaman geçirdi, hobi edindiler ve doğa kendini toplayacak fırsat buldu."

'Eğer kendimize ve doğaya zaman tanıyabilirsek her şey çok daha iyi olacak ama kapitalizm devam ediyor...'

13. "Ülkemizin ne kadar birbirinden bağımsız ve alakasız insanlarla dolu olduğunu öğrenmiş olduk."

13. "Ülkemizin ne kadar birbirinden bağımsız ve alakasız insanlarla dolu olduğunu öğrenmiş olduk."

14. "Birazcık korkunun insanların kafasını yemesine nasıl sebep olduğunu gördük."

14. "Birazcık korkunun insanların kafasını yemesine nasıl sebep olduğunu gördük."

'Adamlar tuvalet kağıdı ve kolonya stoğu yapıyordu...'

15. "Propaganda yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve hayattaki her şeyin nasıl politikaya dahil edilebileceğini gördük."

15. "Propaganda yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve hayattaki her şeyin nasıl politikaya dahil edilebileceğini gördük."
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. "Günümüzde yapılan işlerin yüzde 75'inin kolayca evden yapılabileceğini gördük."

16. "Günümüzde yapılan işlerin yüzde 75'inin kolayca evden yapılabileceğini gördük."

17. "İnsanlar bencil ve günün sonunda sadece kendilerini umursuyor."

17. "İnsanlar bencil ve günün sonunda sadece kendilerini umursuyor."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın