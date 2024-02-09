Korkunun Ecele Bir İyiliği Dokunsun: En Büyük Korkularınıza Deva Olacak 13 Şarkı
Korkunun Ecele Bir İyiliği Dokunsun: En Büyük Korkularınıza Deva Olacak 13 Şarkı
İçimizdeki korkular bizi yiyip bitirmesin... Korkularımızla yüzleştirip bizi dinginleştirecek şarkılar burada.
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1. Bengü - Korkma Kalbim
2. Deniz Seki - Hayat 2 Bilet
3. Adele - Easy On Me
4. Eminem - Not Afraid
5. LF SYSTEM - Afraid To Feel
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6. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon
7. Kadebostany - Mind if I Stay
8. Lana Del Rey - Summer Wine
9. Simply Falling - Iyeoka
10. Billie Eilish - Everything I Wanted
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11. Sting - Desert Rose
12. Chris Isaak - Wicked Game
13. The Weeknd - Call Out My Name
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