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Korkunun Ecele Bir İyiliği Dokunsun: En Büyük Korkularınıza Deva Olacak 13 Şarkı

etiket Korkunun Ecele Bir İyiliği Dokunsun: En Büyük Korkularınıza Deva Olacak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:46

İçimizdeki korkular bizi yiyip bitirmesin... Korkularımızla yüzleştirip bizi dinginleştirecek şarkılar burada.

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1. Bengü - Korkma Kalbim

2. Deniz Seki - Hayat 2 Bilet

3. Adele - Easy On Me

4. Eminem - Not Afraid

5. LF SYSTEM - Afraid To Feel

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6. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

7. Kadebostany - Mind if I Stay

8. Lana Del Rey - Summer Wine

9. Simply Falling - Iyeoka

10. Billie Eilish - Everything I Wanted

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11. Sting - Desert Rose

12. Chris Isaak - Wicked Game

13. The Weeknd - Call Out My Name

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