Korkunç İddia: Gözetmen Öğretmen Kedi 'Faruk'u 5. Kattan Attı, Sınavı İptal Etmekle Tehdit Etti'
İstanbul Levent'te bulunan bir okulda yabancı dil sınavı 'IELTS' için nöbetçi öğretmen olarak görevlendirilen F.A.'nın okulun kedisi 'Faruk'u 5. katta bulunan sınıfın penceresinden attığı iddia edildi.
Durumu sosyal medyada anlatan bir öğrenci, F.A.'nın kediye yardım etmek isteyenleri engellediğini söyledi.
NTV'de yer alan bilgiye göre, Olay, 23 Mart tarihinde Terakki Vakfı Okulları’nın Levent yerleşkesinde 5. katta bir sınıfta yapılan IELTS sınavında meydana geldi.
İddiaya göre, Lise öğrencileri için her yıl uygulanan ve uluslararası alanda İngilizce dil seviyesini belirleyen IELTS sınavına gözetmen olarak atanan F.A., okulda bakılan ve camdan cama gezinen 'Faruk' isimli kediyi 5. kattan aşağı itti.
İddiayı sosyal medya üzerinden yayan öğrenci, kedinin durumuna bakmak için cama yönelen öğrencilerin, gözetmen öğretmen F.A. tarafından sınava tekrar girememekle tehdit edildiğini de söyledi.
Öğrenci paylaşımında şunları söyledi:
'Bunun buraya atılması doğru mu bilmiyorum ama birden fazla sayıda insana buradan ulaşabileceğimi düşündüm. 'Cumartesi günü Terakki Vakfı Okulları Levent yerleşkesinde yapılan IELTS sınavında okulumuzun kedisi Faruk, sınava gözetmen olarak gelen F. A. tarafından 5 KAT YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI ATILMIŞTIR.'
#farukiçinadalet etiketi ile sosyal medyadan olaya tepki gösterdiklerini belirten öğrenci, 'Bu kişi öğrencileri ilk sınavlarını iptal etmekle tehdit etmiş ve kedinin yürüyüp gittiğini yalanını söylemiştir. Faruk'un durumu şu an ağır. Yarın özel veterinere götürülecek çünkü devlette iç kanamayı tespit edebilecek tek cihaz kullanmayı bilen kimse yokmuş... Eğer etiketi kullanarak haberi yayınlarsanız bize gerçekten çok yardımınız dokunmuş olur. İlgilenenlere teşekkürler.' dedi.
Kedinin ilk müdahalesinin Beşiktaş Belediyesi Rehabilite Merkezi tarafından yapıldığı, daha sonra ise okul yönetimi tarafından özel bir klinikte tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kedinin iki bacağının kırık olduğu ve iç kanama yaşadığı ifade edildi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine okul yönetiminden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Sınav esnasında hepimizi derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Okulumuzda bakımını sağladığımız sokak hayvanlarından birisi sınav anında sınıflardan birisine girmeye çalışmıştır. İlgili kuruluş tarafından görevlendirilen gözetmen engellemek için kontrolsüz müdahalede bulunmuştur. Bunun sonucunda okulumuzun sevilen kedisi binadan düşmüştür...
Olay sonrasında hemen duruma müdahale eden okul çalışanları, kedinin sağlık kuruluşuna hemen ulaşmasını sağlamışlardır. Kedinin sağlık durumu personelimiz ve tarafımızdan yakından takip edilmektedir.
İlgili kuruluşa gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup ayrıca olaya sebebiyet veren kişi için hukuki birimimiz resmi mercilere başvurularımızı yapmaktadır...
Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın ve velilerimizin konuya göstermiş olduğu hassasiyet anlamlı ve önemli olup tüm süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.'