Korkunç İddia: Gözetmen Öğretmen Kedi 'Faruk'u 5. Kattan Attı, Sınavı İptal Etmekle Tehdit Etti'

Öğrenci paylaşımında şunları söyledi:

'Bunun buraya atılması doğru mu bilmiyorum ama birden fazla sayıda insana buradan ulaşabileceğimi düşündüm. 'Cumartesi günü Terakki Vakfı Okulları Levent yerleşkesinde yapılan IELTS sınavında okulumuzun kedisi Faruk, sınava gözetmen olarak gelen F. A. tarafından 5 KAT YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI ATILMIŞTIR.'

#farukiçinadalet etiketi ile sosyal medyadan olaya tepki gösterdiklerini belirten öğrenci, 'Bu kişi öğrencileri ilk sınavlarını iptal etmekle tehdit etmiş ve kedinin yürüyüp gittiğini yalanını söylemiştir. Faruk'un durumu şu an ağır. Yarın özel veterinere götürülecek çünkü devlette iç kanamayı tespit edebilecek tek cihaz kullanmayı bilen kimse yokmuş... Eğer etiketi kullanarak haberi yayınlarsanız bize gerçekten çok yardımınız dokunmuş olur. İlgilenenlere teşekkürler.' dedi.