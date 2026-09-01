Köpeğinizin Size Göz Kırpması Tesadüf Değil: Bilim İnsanları Gizli İletişimi Çözdü
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Kaynak: https://www.science.com/if-your-dog-i...
İtalya'daki Parma Üniversitesi araştırmacılarına göre köpekler, sadece sahiplerine özel bir tepki geliştirerek onların göz kırpma hareketlerine aynı şekilde karşılık veriyor. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan bu yeni çalışma, sadık dostlarımızın en ufak yüz hareketlerimizi bile dikkatle takip ederek bizimle gizli bir iletişim kurmaya çalıştığını ortaya koyuyor.
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Evdeki tüylü dostunuzun size bakıp göz kırpması, sadece fiziksel bir refleks ya da yere düşecek bir yiyecek beklentisi olmayabilir.
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Bilim dünyasını asıl şaşırtan detay ise bu empatik tepkinin seçici olmasıydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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