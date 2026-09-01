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Köpeğinizin Size Göz Kırpması Tesadüf Değil: Bilim İnsanları Gizli İletişimi Çözdü

Köpeğinizin Size Göz Kırpması Tesadüf Değil: Bilim İnsanları Gizli İletişimi Çözdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 21:34
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İtalya'daki Parma Üniversitesi araştırmacılarına göre köpekler, sadece sahiplerine özel bir tepki geliştirerek onların göz kırpma hareketlerine aynı şekilde karşılık veriyor. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan bu yeni çalışma, sadık dostlarımızın en ufak yüz hareketlerimizi bile dikkatle takip ederek bizimle gizli bir iletişim kurmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.science.com/if-your-dog-i...
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Evdeki tüylü dostunuzun size bakıp göz kırpması, sadece fiziksel bir refleks ya da yere düşecek bir yiyecek beklentisi olmayabilir.

Evdeki tüylü dostunuzun size bakıp göz kırpması, sadece fiziksel bir refleks ya da yere düşecek bir yiyecek beklentisi olmayabilir.

Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, köpeklerin insanların göz kırpma eylemine doğrudan tepki verdiğini ve bu tepkinin karşılarındaki kişinin kim olduğuna göre değiştiğini kanıtladı. Bulgular, köpeklerin özellikle duygusal bağ kurdukları kişilerin en ufak yüz kası hareketlerine bile olağanüstü bir dikkatle odaklandığını gösteriyor.

Araştırma ekibi, deneye dahil edilen 35 köpeğe kendi sahiplerinin, tanımadıkları bir kadının ve tanımadıkları bir erkeğin yer aldığı çeşitli kısa videolar izletti. Videoların bir versiyonunda ekrandaki kişi her üç saniyede bir düzenli olarak göz kırparken, diğer versiyonda tamamen donuk bir ifadeyle kameraya bakıyordu. Kaydedilen izleme sürelerinin sonunda elde edilen veriler oldukça netti: Köpekler, sabit bakan insanlara kıyasla, göz kırpan insanları izlerken kendi göz kırpma oranlarını belirgin şekilde artırdı.

Bilim dünyasını asıl şaşırtan detay ise bu empatik tepkinin seçici olmasıydı.

Bilim dünyasını asıl şaşırtan detay ise bu empatik tepkinin seçici olmasıydı.

Köpeklerin göz kırpma sıklığı, ekrandaki kişi yalnızca kendi sahipleri olduğunda yükselişe geçti. Yabancıları izlediklerinde aynı artış gözlemlenmedi. Hatta araştırmada dikkat çeken bir cinsiyet farkı da ortaya çıktı; köpekler kadın sahiplerini izlerken, erkek sahiplerine veya yabancılara oranla çok daha fazla göz kırpma eğilimi gösterdi. Araştırmacılar bu durumu köpek-insan bağının doğasıyla ilişkilendirse de, kesin bir yargıya varmak için sahibin cinsiyeti ile bakım verme geçmişinin birbirinden ayrılarak incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışmanın mimarlarından Eleanora Biffi, bu basit eylemin eskiden sadece gözü nemli tutmaya yarayan otomatik bir fizyolojik tepki olarak görüldüğünü, ancak elde edilen veriler ışığında artık dikkat ve sosyal etkileşim hakkında çok ince mesajlar taşıdığına inandıklarını vurguluyor. Deney verileri, köpeklerin sahipleriyle milisaniyelik bir senkronizasyonla aynı anda göz kırpmadığını, ancak izleme süreci boyunca genel göz kırpma sayılarının arttığını gösteriyor.

Göz kırpmanın köpekler için bir tür sosyal yapıştırıcı işlevi görüp görmediği veya tam olarak ne anlama geldiği henüz çözülebilmiş değil. Köpeklerin bu hareketle rahatlama, ilgi belirtme veya teması sürdürme isteği mi mesajı verdiği ilerleyen araştırmalarla netleşecek. Ancak bu çalışma, köpeklerin iletişim kurmak için sadece ses tonumuza veya duruşumuza değil, gözden kaçırdığımız saniyelik göz kapağı hareketlerimize bile ne kadar duyarlı olduklarını bilimsel olarak kanıtlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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