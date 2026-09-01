Köpeğinizin Size Göz Kırpması Tesadüf Değil: Bilim İnsanları Gizli İletişimi Çözdü

Köpeklerin göz kırpma sıklığı, ekrandaki kişi yalnızca kendi sahipleri olduğunda yükselişe geçti. Yabancıları izlediklerinde aynı artış gözlemlenmedi. Hatta araştırmada dikkat çeken bir cinsiyet farkı da ortaya çıktı; köpekler kadın sahiplerini izlerken, erkek sahiplerine veya yabancılara oranla çok daha fazla göz kırpma eğilimi gösterdi. Araştırmacılar bu durumu köpek-insan bağının doğasıyla ilişkilendirse de, kesin bir yargıya varmak için sahibin cinsiyeti ile bakım verme geçmişinin birbirinden ayrılarak incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışmanın mimarlarından Eleanora Biffi, bu basit eylemin eskiden sadece gözü nemli tutmaya yarayan otomatik bir fizyolojik tepki olarak görüldüğünü, ancak elde edilen veriler ışığında artık dikkat ve sosyal etkileşim hakkında çok ince mesajlar taşıdığına inandıklarını vurguluyor. Deney verileri, köpeklerin sahipleriyle milisaniyelik bir senkronizasyonla aynı anda göz kırpmadığını, ancak izleme süreci boyunca genel göz kırpma sayılarının arttığını gösteriyor.

Göz kırpmanın köpekler için bir tür sosyal yapıştırıcı işlevi görüp görmediği veya tam olarak ne anlama geldiği henüz çözülebilmiş değil. Köpeklerin bu hareketle rahatlama, ilgi belirtme veya teması sürdürme isteği mi mesajı verdiği ilerleyen araştırmalarla netleşecek. Ancak bu çalışma, köpeklerin iletişim kurmak için sadece ses tonumuza veya duruşumuza değil, gözden kaçırdığımız saniyelik göz kapağı hareketlerimize bile ne kadar duyarlı olduklarını bilimsel olarak kanıtlıyor.