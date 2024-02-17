Konut Piyasasında Türkiye Genelinde Fiyatlar Gerilerken, Satılık ve Kiralık Konutlarda Düşüş Devam Ediyor
Konut Piyasasında Türkiye Genelinde Fiyatlar Gerilerken, Satılık ve Kiralık Konutlarda Düşüş Devam Ediyor
sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” Şubat raporunda kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimler mercek altına alındı.
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Raporda, reel satış fiyatlarındaki düşüşün 7 aydır devam ettiği gözlemleniyor.
Reel konut fiyatında düşüş devam ediyor
Reel satış fiyatında düşüş üç büyükşehirde de devam ediyor
Reel fiyatlarda yıllık değişim negatife ulaştı.
Konut arzında düşüşün ardından yükseliş.
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Konut talebinde yükseliş devam ediyor.
Reel kira yıllık artışı giderek yavaşlıyor.
Kiralık konut arzının azalışında duraklama sinyalleri.
Kiralık konut piyasasında talebin önemli bir özelliği de mevsimsel etkiye açık olmasıdır.
Kiralık konut talep göstergesi Ağustos ile Kasım ayı arasında düşerken Aralık’ta bir miktar yükselmiştir.
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