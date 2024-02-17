Konut Piyasasında Türkiye Genelinde Fiyatlar Gerilerken, Satılık ve Kiralık Konutlarda Düşüş Devam Ediyor

2020 Mayıs’tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi önceki 6 ayda olduğu gibi Ocak’ta da gerilemiştir. Reel konut fiyat endeksi Ocak’ta Aralık ayına kıyasla 8,7 puanlık azalışla 177,7 olmuştur. Aralık ayından Ocak ayına enflasyon oranı yaklaşık yüzde 6,7 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1,7’de kalmıştır. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 36.722 TL, Ankara'da 20.000 TL ve İzmir'de 30.125 TL’dir.