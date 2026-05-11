article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Konuşma Zorluğu Çekenleri Anahtarla Tedavi Ettiğini Öne Süren Kişinin Evine Akın Ettiler

Konuşma Zorluğu Çekenleri Anahtarla Tedavi Ettiğini Öne Süren Kişinin Evine Akın Ettiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.05.2026 - 14:11

Şanlıurfa Viranşehir'de Seyit Cuma Tufehi adlı şahıs, konuşamayan veya kekeme çocukları tedavi ettiğini iddia ediyor. Şahsın ününün artmasıyla evinin önünde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Şahsın iddiasına göre Türkiye’nin çeşitli illeri ile yurt dışından pek çok aile 'şifalı anahtar' için Viranşehir'e akın ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsanları anahtarla konuşturduğunu gösteren videolar sosyal medyada yayıldı.

Videoların viral olmasıyla yüzlerce aile Şanlıurfa Viranşehir'deki evin önünde kuyruklar oluşturdu. Tufehi, kalabalıklara hitaben yaptığı konuşmalarda iddialarını savunuyor ve şifanın kendisinden değil, Allah’tan geldiğini belirtiyor. Ücret almadığını da ifade ediyor.

Yurt dışından gelenler var.

Yurt dışından gelenler var.

İnsanların Allah sayesinde konuştuğunu söyleyen Seyit Cuma Tufehi dünyanın birçok ülkesinden insanların geldiğini belirtti. Tufehi, 'Şifa veren Allah'tır, ben vermiyorum ama Rabbimizi sonsuza kadar severiz. Yeter ki inancı olsun. Allah'ın gözleri vardır, evliyaları vardır. Allah takva sahibinin yanındadır. Amel sahibinin yanındadır. Salih evliyalar vardır. Allah diyor ki, 'Eğer onlar isterse Allah da ister.' Allah bize nerede meyil ederse biz de oradayız. Bir tek Allah'ı arayacaksınız. Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'in yolunda, ehli beytin yolunda' diye konuştu.

Bazı aileler sonuçlardan memnun.

Bazı aileler sonuçlardan memnun.

Olayın sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmasıyla birlikte Viranşehir'e bağlı Şeyh Cuma köyünde yoğun kalabalık oluştu. Aileler çocuklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluştururken, bazıları “dilinin açıldığını” veya ilk kelimelerin çıktığını öne sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
7
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın