Konser Alışkanlıklarına Göre Hangi Metal Festivali Sana Göre?
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Metal festivalleri sadece sahne alan gruplarla değil, dinleyici kitlesiyle de birbirinden ayrılıyor. Kimi festivalde sahne önünden bir dakika bile ayrılmazken, kimi gün boyu yeni grupların peşinde koşuyor. Peki senin konser alışkanlıkların hangi festival ruhuyla daha çok örtüşüyor? Aşağıdaki soruları cevapla, sana en uygun metal festivalini söyleyelim! 👇
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1. Festival alanına girer girmez ilk ne yaparsın?
2. Sevdiğin iki grubun konseri aynı saate denk geldi. Ne yaparsın?
3. Festival senin için en çok ne ifade ediyor?
4. Bir grubun konserinde dikkatini en çok hangisi çeker?
5. Tam konser anında yağmur başlarsa...
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6. 3 günlük bir festival var diyelim, kiminle gidersin?
7. Sana göre mükemmel bir metal festivali nasıl olmalı?
8. Festivalin en coşkulu anında içinden hangisini yapmak geçiyor?
Senin gitmen gereken festival, Wacken Open Air!
Senin yerin kesinlikle Hellfest!
Bu sene gitmen gereken festival, Bloodstock Open Air!
Senin ruhuna en uygun festival Graspop Metal Meeting!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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