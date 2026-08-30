Konser Alışkanlıklarına Göre Hangi Metal Festivali Sana Göre?

Sen tam anlamıyla Wacken ruhuna sahipsin! Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde düzenlenen ve dünyanın en büyük metal festivallerinden biri olan Wacken Open Air, her yıl on binlerce metalciyi bir araya getiriyor. Programında heavy metalden thrash'e, death metalden power metale kadar neredeyse metalin her alt türünden gruplara yer veriliyor. Sen de enerjini sonuna kadar kullanan, konser boyunca yerinde duramayan ve festivali sadece izlemek yerine yaşayan birisin. Yağmur, çamur ya da kilometrelerce yürümek seni durduracak şeyler değil. Senin için festival demek; yüksek ses, sert müzik ve bol bol headbang yapmak demek!