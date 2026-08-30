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Konser Alışkanlıklarına Göre Hangi Metal Festivali Sana Göre?

etiket Konser Alışkanlıklarına Göre Hangi Metal Festivali Sana Göre?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 13:01
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Metal festivalleri sadece sahne alan gruplarla değil, dinleyici kitlesiyle de birbirinden ayrılıyor. Kimi festivalde sahne önünden bir dakika bile ayrılmazken, kimi gün boyu yeni grupların peşinde koşuyor. Peki senin konser alışkanlıkların hangi festival ruhuyla daha çok örtüşüyor? Aşağıdaki soruları cevapla, sana en uygun metal festivalini söyleyelim! 👇

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1. Festival alanına girer girmez ilk ne yaparsın?

2. Sevdiğin iki grubun konseri aynı saate denk geldi. Ne yaparsın?

3. Festival senin için en çok ne ifade ediyor?

4. Bir grubun konserinde dikkatini en çok hangisi çeker?

5. Tam konser anında yağmur başlarsa...

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6. 3 günlük bir festival var diyelim, kiminle gidersin?

7. Sana göre mükemmel bir metal festivali nasıl olmalı?

8. Festivalin en coşkulu anında içinden hangisini yapmak geçiyor?

Senin gitmen gereken festival, Wacken Open Air!

Senin gitmen gereken festival, Wacken Open Air!

Sen tam anlamıyla Wacken ruhuna sahipsin! Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde düzenlenen ve dünyanın en büyük metal festivallerinden biri olan Wacken Open Air, her yıl on binlerce metalciyi bir araya getiriyor. Programında heavy metalden thrash'e, death metalden power metale kadar neredeyse metalin her alt türünden gruplara yer veriliyor. Sen de enerjini sonuna kadar kullanan, konser boyunca yerinde duramayan ve festivali sadece izlemek yerine yaşayan birisin. Yağmur, çamur ya da kilometrelerce yürümek seni durduracak şeyler değil. Senin için festival demek; yüksek ses, sert müzik ve bol bol headbang yapmak demek!

Senin yerin kesinlikle Hellfest!

Senin yerin kesinlikle Hellfest!

Fransa'nın Clisson kentinde düzenlenen bu festival, metal ve hard rock dünyasının en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Death metal, black metal, metalcore, hardcore, doom, punk ve hard rock dahil onlarca farklı türe aynı anda ev sahipliği yapıyor. Sen de tek bir sahnede saatler geçirmek yerine sürekli yeni gruplar keşfetmeyi ve farklı tarzlar dinlemeyi sevenlerdensin. Festival programını baştan sona inceleyip daha önce adını bile duymadığın bir gruba şans verme ihtimalin oldukça yüksek. Kısacası senin için festival demek keşfetmek demek!

Bu sene gitmen gereken festival, Bloodstock Open Air!

Bu sene gitmen gereken festival, Bloodstock Open Air!

Sen, kalabalık dev organizasyonlar yerine samimi ortamlardan daha çok keyif alıyorsun. İşte bu yüzden sana en uygun festival Bloodstock Open Air. İngiltere'de düzenlenen Bloodstock; özellikle death metal, black metal, thrash metal ve klasik heavy metal gruplarına geniş yer vermesiyle biliniyor. Aynı zamanda yükselen underground grupları keşfetmek isteyenler için de harika bir festival! Senin için festival sadece konserlerden ibaret değil; kamp alanında kurulan dostluklar, gece geç saatlere kadar süren sohbetler ve rahat atmosfer de deneyimin önemli bir parçası. Eve döndüğünde aklında sadece konserler değil, yaşadığın tüm festival deneyimi kalıyor.

Senin ruhuna en uygun festival Graspop Metal Meeting!

Senin ruhuna en uygun festival Graspop Metal Meeting!

Belçika'nın Dessel kentinde düzenlenen bu festival, yıllardır dünyanın en güçlü metal organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Heavy metal, power metal, thrash metal, death metal, metalcore ve hard rock başta olmak üzere oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Sen konser programını önceden planlayan, görmek istediği grupları kaçırmayan ve festivali dolu dolu yaşamayı seven birisin. Büyük prodüksiyonlar, güçlü ses sistemi ve dev headliner'lar seni heyecanlandırıyor. Senin için iyi bir festival, hem kusursuz organizasyonu hem de unutulmaz konserleriyle hafızada yer eden festivaldir. 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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