Komşusunun Sevişirken Çıkardığı Sesten İhaneti Çözen Kadının Anlattıkları Müge Anlı'yı Aratmadı!
Komşusunun Sevişirken Çıkardığı Sesten İhaneti Çözen Kadının Anlattıkları Müge Anlı'yı Aratmadı!
TikTok'ta bir kadın komşusunun evinden gelen seslere dayanamaz oldu. Her gece sevişme seslerine uyanan kadın apartmanı saran inlemelerden evde iki kadın olduğunu fark etti.
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Aynı apartmanda yaşamanın kurallarını unutan bazı komşular zaman zaman diğerlerini rahatsız edebiliyor.
TikTok'ta bir kullanıcının başına gelenler tam da böyle bir hikayeydi ancak sonu polisiye dizilerdeki gibi bitti.
Bir süredir boş olan üst kattaki binaya, evli bir çiftin taşındığını söyleyen kadın bir zaman sonra seslerden rahatsız olduklarını anlattı.
"Her gece mütemadiyen saat 2'de inlemelerle yatağımdan fırlıyordum" diyen kadın, artık bu durumdan sıkılmıştı.
"Ancak sabretmek istedim, geçer, diye düşündüm" diyen kadın, "Devamlı gece uykumdan uyandıracak kadar inlemeler duyuyordum" dedi.
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"Eşim duvarları yumrukluyordu, sussunlar, diye" diyen kadın aksine duvara vurduklarında seslerin yükseldiğini söylüyor.
Gel zaman git zaman bir gece daha sesler duyan kadın bu kez inleme değil de daha çok bağrışma duyduğunu söyledi.
Ancak gelen sesler iki kadına aitti. Kadın biraz kulak kesilince üst kat komşusunun günlerdir eşi yerine başka bir kadınla birlikte olduğunu nasıl çözdüğünü böyle anlattı...
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İzleyenler hikayenin sonuna çok şaşırdı.
Benzer şeyler yaşayanlar da vardı.
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