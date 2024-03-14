İstemede Yaptığı Yüzünden Annesiyle Yediği Dayağı Anlatan Teyze Hepimizin İçini Paramparça Etti!
İstemede Yaptığı Yüzünden Annesiyle Yediği Dayağı Anlatan Teyze Hepimizin İçini Paramparça Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=9sAYD...
Uzunlu TV'de yayınlanan Yusuf ve Cevahir Eroğlu'nun hayat hikayesinden bir kesit TikTok'ta izleyenlerin içini paramparça etti. Yaşlı kadın anadolu kadının çektiği eziyeti bir kez daha gözlerimizin önüne serdi.
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Yayınlarında yaşanmış hayat hikayelerine yer veren Uzunlu TV, bir paylaşımı ile TikTok'ta dikkat çekti.
Yusuf ve Cevahir Eroğlu'nun hayat hikayesinden paylaşılan bir kesit izleyenleri derinden etkiledi.
"Bakkallık, manavlık ve 25 yıllık tüpçülük yapan “Tüpçü Yusuf” ve mizahi kişiliğiyle tanınan eşi Cevahir Eroğlu", notuyla paylaşılan videoda anlatılanlar oldukça üzücüydü.
Ancak Cevahir teyze artık o günleri gülümseyerek hatırlıyor.
"O zamanlar aynı köydeydik. Nişanlandık ama ne ben onu ne de o beni tanırdı" diyen Cevahir teyze müstakbel eşinin sonradan geldiğini söyledi.
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Askerden gelen Yusuf amca, o zaman güneşin altında esmerleşmiş, "Simsiyah biri geldi" diyen Cevahir teyze iyice şaşırdığını söylüyor.
"Dışarı çıkıp bakarsam kızarlar" diyen yaşlı kadın, daha genç bir kızken kafası karışınca gidip nişanladıkları adamın elini öpüvermiş.
Sonrasında yaşananlar ise güler misin, ağlar mısın, dedirten türden. Herkes gidince genç kızın dedesi hesap sormuş.
"Dedem 'Niye gidip oğlanın elini öptün?'" diye sordu diyen Cevahir teyze, hatasını anlamamış bile, annesi de onu savununca iyice ortalık karışmış.
Dedesine annesi "Daha cahil, çocuk baba" deyince dayak yemiş. Yetmemiş, o onu dövüyor diye, babası da Cevahir teyzeyi dövmüş.
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Özel gününde yaşananları anlatırken yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Cevahir teyze, "Babam beni, dedem annemi dövüyor. Ortada ne var, bir şey yok" diyerek eskilerin çilesini bir kez daha hatırlattı.
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