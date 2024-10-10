Köftecide Domuz Eti Krizi: Bakanlık'tan İlk Açıklama Geldi!
Köftecide Domuz Eti Krizi: Bakanlık'tan İlk Açıklama Geldi!
Türkiye'nin önde gelen bir köfteci zincirinde yaşanan domuz eti skandalı sonrası bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada, uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde suç duyurusunda bulunduğu dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuyla ilgili 'Herhangi bir toleransımız olmayacak' dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ünlü yemek zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği öne sürülürken, firmanın adının açığa çıkması üzerine Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi. Yumaklı, "Biz hep şunu söyledik; tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak" ifadelerini kullandı.
T24, dün ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurmuştu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer almıştı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
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7 aydır neden açıklanmadı? Kim ortaya çıkardıysa Allah razı olsun, yoksa daha çok uyutulurduk.
şubattan marttan beri neredeydiniz
bırakın dar gelirli ucuza et yesin derim ben. günahı nasıl olsa milleti et alamayacak hale getiren hükümette.
İnsanlara dininin haram kıldığı şeyleri yesinler diyorsunuz. Bu mantığa göre her şey yenilebilir, ölen insanlar da israf edilmesin dondurucuda saklansın ve u... Devamını Gör