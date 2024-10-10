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Köftecide Domuz Eti Krizi: Bakanlık'tan İlk Açıklama Geldi!

Köftecide Domuz Eti Krizi: Bakanlık'tan İlk Açıklama Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 11:09 Son Güncelleme: 10.10.2024 - 11:32

Türkiye'nin önde gelen bir köfteci zincirinde yaşanan domuz eti skandalı sonrası bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada, uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde suç duyurusunda bulunduğu dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuyla ilgili 'Herhangi bir toleransımız olmayacak' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ünlü yemek zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği öne sürülürken, firmanın adının açığa çıkması üzerine Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ünlü yemek zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği öne sürülürken, firmanın adının açığa çıkması üzerine Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. 

Bu kapsamda Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. 

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. 

Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi. Yumaklı, "Biz hep şunu söyledik; tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi. Yumaklı, "Biz hep şunu söyledik; tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

T24, dün ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurmuştu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer almıştı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

T24, dün ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurmuştu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer almıştı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

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Aysu KY

7 aydır neden açıklanmadı? Kim ortaya çıkardıysa Allah razı olsun, yoksa daha çok uyutulurduk.

ernstunan

şubattan marttan beri neredeydiniz

ipimle kuşağım

bırakın dar gelirli ucuza et yesin derim ben. günahı nasıl olsa milleti et alamayacak hale getiren hükümette.

yağmur yıldız

İnsanlara dininin haram kıldığı şeyleri yesinler diyorsunuz. Bu mantığa göre her şey yenilebilir, ölen insanlar da israf edilmesin dondurucuda saklansın ve u... Devamını Gör