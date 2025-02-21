Kocasının Sevişirken Maç İzlemesinden Yakınan Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Kocasının Sevişirken Maç İzlemesinden Yakınan Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin kadın-erkek ilişkilerine dair sorularına yanıt veriyor. Ezmeci'ye bu defa kocasından yakından bir kadın sitemde bulundu. Detaylar içeriğimizde!
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.
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Geçtiğimiz günlerde yine soru-cevap etkinliği düzenleyen Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen itirafı cevapsız bırakmadı.
Kadın takipçinin sorunu ise okuyanları şaşırtan cinsten oldu...
Ezmeci, birliktelik yaşamanın o ana konsantre olunması gereken bir eylem olduğunu belirtti.
İşte Esra Ezmeci'nin yanıt verdiği video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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