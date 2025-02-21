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Kocasının Sevişirken Maç İzlemesinden Yakınan Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Kocasının Sevişirken Maç İzlemesinden Yakınan Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

cinselyasam
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 22:56 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 22:59

Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin kadın-erkek ilişkilerine dair sorularına yanıt veriyor. Ezmeci'ye bu defa kocasından yakından bir kadın sitemde bulundu. Detaylar içeriğimizde!

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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan klinik psikolog, Instagram hesabından sık sık soru-cevap etkinliği düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde yine soru-cevap etkinliği düzenleyen Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen itirafı cevapsız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde yine soru-cevap etkinliği düzenleyen Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen itirafı cevapsız bırakmadı.

Takipçisinin sorusuna videolu bir yanıt veren Ezmeci, bu yanıtı Instagram hesabından paylaştı.

Kadın takipçinin sorunu ise okuyanları şaşırtan cinsten oldu...

Kadın takipçinin sorunu ise okuyanları şaşırtan cinsten oldu...

Kocasının cinsel ilişki esnasında maç ve film izlemek gibi şeylerle meşgul olduğundan dert yanan takipçi, bu derdini Esra Ezmeci'ye açtı.

Ezmeci, birliktelik yaşamanın o ana konsantre olunması gereken bir eylem olduğunu belirtti.

Ezmeci, birliktelik yaşamanın o ana konsantre olunması gereken bir eylem olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında maç izlemenin, başka şeylerle ilgilenmenin cinselliği sistematikleştirdiğini, bu anlarda hazzın düştüğünü aktardı.

İşte Esra Ezmeci'nin yanıt verdiği video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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