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Squid Game'in Thanos'u Choi Seung-hyun'dan Karakterinin Ölümüne İlk Yorum

Squid Game'in Thanos'u Choi Seung-hyun'dan Karakterinin Ölümüne İlk Yorum

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 20:52

Netflix'in sevilen dizisi Squid Game'in 2. sezonunda tanıdığımız Thanos, çok sürpriz bir karakterdi. Choi Seung-hyun'un canlandırdığı Thanos'un ani ölümü hepimizi şoke ederken oyuncu, karakterinin ölümünün çok yerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: ScreenRant

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Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, 2024'ün sonunda yayınlanan 2. sezonuyla adeta fırtına gibi esti.

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, 2024'ün sonunda yayınlanan 2. sezonuyla adeta fırtına gibi esti.

Beğeni dolu yorumlar alan 2. sezon çok sevilirken bu kadar sevilmesinin bir başka nedeni diziye yeni dahil olan oyuncular oldu.

Yeni karakterler hepimizin beğenisini kazandı, fakat bir karakter var ki onu anlatmaya kelimeler yetmez.

Yeni karakterler hepimizin beğenisini kazandı, fakat bir karakter var ki onu anlatmaya kelimeler yetmez.

Evet, dizinin zorba çocuğu Thanos'tan söz ediyoruz.

Tehlikeli, kavgaya her zaman hazır bir karakter olan Thanos, Squid Game'deki zorlu oyunlarda değil de bir kavgada ölerek diziye veda etmişti.

Tehlikeli, kavgaya her zaman hazır bir karakter olan Thanos, Squid Game'deki zorlu oyunlarda değil de bir kavgada ölerek diziye veda etmişti.

Her ne kadar zorba ve kötü bir karakter olsa da uçarı halleriyle çoğumuz Thanos'a bağlandık ve onu benimsedik. E haliyle ölümüne de epey üzülenlerimiz oldu...

Thanos'u canlandıran Choi Seung-hyun, karakterinin ölümü hakkında itiraflarda bulundu.

Thanos'u canlandıran Choi Seung-hyun, karakterinin ölümü hakkında itiraflarda bulundu.

Asıl şaşırtıcı olan ise karakterinin ölümünün izleyicileri üzerken Seung-hyun'u epey sevindirmesi.

"Thanos, tehlikeli bir karakter. Bu yüzden senaryoda nasıl öldüğünü ilk okuduğumda, dürüst olmak gerekirse bunun zamanı geldiğini düşündüm."

"Thanos, tehlikeli bir karakter. Bu yüzden senaryoda nasıl öldüğünü ilk okuduğumda, dürüst olmak gerekirse bunun zamanı geldiğini düşündüm."

'Ölümünün oldukça zamanında olduğunu ve ölmeyi hak ettiğini düşündüm.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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