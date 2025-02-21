Squid Game'in Thanos'u Choi Seung-hyun'dan Karakterinin Ölümüne İlk Yorum
Squid Game'in Thanos'u Choi Seung-hyun'dan Karakterinin Ölümüne İlk Yorum
Netflix'in sevilen dizisi Squid Game'in 2. sezonunda tanıdığımız Thanos, çok sürpriz bir karakterdi. Choi Seung-hyun'un canlandırdığı Thanos'un ani ölümü hepimizi şoke ederken oyuncu, karakterinin ölümünün çok yerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: ScreenRant
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Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, 2024'ün sonunda yayınlanan 2. sezonuyla adeta fırtına gibi esti.
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Yeni karakterler hepimizin beğenisini kazandı, fakat bir karakter var ki onu anlatmaya kelimeler yetmez.
Tehlikeli, kavgaya her zaman hazır bir karakter olan Thanos, Squid Game'deki zorlu oyunlarda değil de bir kavgada ölerek diziye veda etmişti.
Thanos'u canlandıran Choi Seung-hyun, karakterinin ölümü hakkında itiraflarda bulundu.
"Thanos, tehlikeli bir karakter. Bu yüzden senaryoda nasıl öldüğünü ilk okuduğumda, dürüst olmak gerekirse bunun zamanı geldiğini düşündüm."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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