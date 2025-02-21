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Robert De Niro’lu Zero Day İzleyiciyle Buluştu: Netflix Mini Diziden Fragman Paylaştı!

Robert De Niro’lu Zero Day İzleyiciyle Buluştu: Netflix Mini Diziden Fragman Paylaştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 09:34 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 09:46

Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı Zero Day, 20 Şubat 2025 itibarıyla izleyicilerle buluştu. Altı bölümlük bu politik gerilim dizisi, büyük bir siber saldırının ardından yaşanan kaosu ve olayın faillerini bulmak için yürütülen soruşturmayı konu alıyor. De Niro, eski ABD Başkanı George Mullen karakteriyle ekranlara dönerken, dizi güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

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Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı mini dizi Zero Day, izleyicilerle buluştu.

Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı mini dizi Zero Day, izleyicilerle buluştu.

20 Şubat 2025’te yayın hayatına başlayan dizi, altı bölümlük bir politik gerilim hikayesi sunuyor. Bu dizi uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Robert De Niro’nun ilk mini dizisi de olarak tarihe geçti.

De Niro, dizide eski ABD Başkanı George Mullen karakterini canlandırıyor.

De Niro, dizide eski ABD Başkanı George Mullen karakterini canlandırıyor.

Hikâye, ülke çapında kaosa ve binlerce insanın ölümüne yol açan yıkıcı bir siber saldırının ardından, olayın sorumlularını ortaya çıkarmak için kurulan Zero Day Komisyonu’nun başındaki Mullen’in mücadelesine odaklanıyor.

Dizinin yaratıcı kadrosunda Eric Newman, Noah Oppenheim ve Michael S. Schmidt yer alırken, yönetmenlik ve yapımcılık koltuğunda ise Lesli Linka Glatter bulunuyor.

Dizinin yaratıcı kadrosunda Eric Newman, Noah Oppenheim ve Michael S. Schmidt yer alırken, yönetmenlik ve yapımcılık koltuğunda ise Lesli Linka Glatter bulunuyor.

Oyuncu kadrosunda Robert De Niro’ya Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine ve Angela Bassett gibi isimler eşlik ediyor.

Diziden fragman beğeni topladı. İzlemek isteyenler için Robert De Niro'nun ilk mini dizisi Zero Day şimdi yayında.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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