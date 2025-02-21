Robert De Niro’lu Zero Day İzleyiciyle Buluştu: Netflix Mini Diziden Fragman Paylaştı!
Robert De Niro’lu Zero Day İzleyiciyle Buluştu: Netflix Mini Diziden Fragman Paylaştı!
Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı Zero Day, 20 Şubat 2025 itibarıyla izleyicilerle buluştu. Altı bölümlük bu politik gerilim dizisi, büyük bir siber saldırının ardından yaşanan kaosu ve olayın faillerini bulmak için yürütülen soruşturmayı konu alıyor. De Niro, eski ABD Başkanı George Mullen karakteriyle ekranlara dönerken, dizi güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.
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Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı mini dizi Zero Day, izleyicilerle buluştu.
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De Niro, dizide eski ABD Başkanı George Mullen karakterini canlandırıyor.
Dizinin yaratıcı kadrosunda Eric Newman, Noah Oppenheim ve Michael S. Schmidt yer alırken, yönetmenlik ve yapımcılık koltuğunda ise Lesli Linka Glatter bulunuyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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