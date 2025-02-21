Robert De Niro’lu Zero Day İzleyiciyle Buluştu: Netflix Mini Diziden Fragman Paylaştı!

Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı Zero Day, 20 Şubat 2025 itibarıyla izleyicilerle buluştu. Altı bölümlük bu politik gerilim dizisi, büyük bir siber saldırının ardından yaşanan kaosu ve olayın faillerini bulmak için yürütülen soruşturmayı konu alıyor. De Niro, eski ABD Başkanı George Mullen karakteriyle ekranlara dönerken, dizi güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.