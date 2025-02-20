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Burcuna Göre Hangi Kral Kaybederse Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Kral Kaybederse Karakterisin?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 21:56

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve merakla beklenen Kral Kaybederse sonunda yayınlandı. İlk iki bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide karakterler oldukça ilgi çekti. Kenan Baran narsistik kişilik bozukluğu yaşarken, aşık olduğu kadınların kendisine nasıl bir bağımlılık çalıştırdığını gördük. İzlerken siz hangi karaktere yakın hissettiniz bilemiyoruz ama burcunuza göre hangi Kral Kaybederse karakterisiniz, işte onu çok iyi biliyoruz!

Haydi teste!

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Özlem

Özlem

Özlem lüksten hoşlanan ve keyfini bozan her şeyi görmezden gelen bir karakter. Tıpkı bir Boğa gibi aşkına çok bağlı birisi. Onun için her şeyi göze almış, gözü kara.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Handan

Handan

Handan olsa olsa Boğa gibi huzur ve güven odaklı, evine ve alışkanlıklarına bağlı biri olabilir.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Kenan Baran

Kenan Baran

İkizler'in iletişim becerisi, özgün fikirleri ve asla yaş almama takıntısı Kenan Baran izlenimi verdi. Eğer bu dizide bir karakter olacak olsanız Kenan Baran olurmuşsunuz.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Handan

Handan

Evcimen ve yuvasına bağlı olan Handan, sadık ve uyumlu bir eş. Kaostan hoşlanmayan, huzur arayan birisi ama tam bir Yengeç kadını gibi kaosu çekiyor. Kenan’ın sadakatsizliğine göz yumuyor ancak bu, bazen fedakârlık ya da düzeni bozmak istememekten kaynaklanabilir. Yengeç burçları buna yatkın olabilir. Handan Yengeç gibi ailesini her şeyin üstünde tutan, duygusal bağlarını korumaya çalışan bir karakter olabilir. Fakat Kenan'ın statüsünde bir eşe sahip olmanın ne demek olduğunu da çok iyi biliyor.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Kenan Baran

Kenan Baran

Liderlik, karizma, hırs, güç tutkusu, manipülasyon yeteneği... Kenan Baran'da ne ararsan var! Aslan burcu gibi sahnede olmayı sever, hayranlık bekler. Ayrıca derin ve kontrolcü tarafı vardır. Sence benziyor musunuz?

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Kenan Baran

Kenan Baran

Kenan Baran'ın obsesif ve kontrolcü yönü biraz Başak burçlarını andırıyor gibi. Bu hikayede en çok Kenan'a benziyorsunuz.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Handan

Handan

Uyum deyince de Terazi burcu. Ama bu hikayede üzülen de sen oldun. Çünkü insanlara iyilik yaramaz Teraziciğim. Handan da iyiliğinin kurbanı oldu.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Fadi

Fadi

Hayatı zorluklarla geçmiş, yani güçlü ve dayanıklı biri. Garsonluk yapıyor, yani çalışkan ve mücadeleci bir karakter. Kenan ile ilişkisinde ise duygusal derinliği olan biri olduğunu gösteriyor. Fadi, tıpkı senin gibi Akrep burcu derin duygulara sahip, zorluklarla mücadele eden ve karizmatik biri olabilir.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Kenan Baran

Kenan Baran

Yay burçlarının iletişim konusundaki usta becerisi Kenan Baran'da birleşmiş adeta. Bir gün çok zengin olursanız kesinlikle Kenan Baran karizmasına sahip olursunuz gibi.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Fadi

Fadi

Fadi inatçılığı ile hayata tutunmuş ve sonunda gücü elde etmiş birisi. Oğlak gibi güçlü, çalışkan ve hayatta kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan biri olabilir.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Özlem

Özlem

Özgürlüğüne düşkün olan Özlem, gelenekleri yıkmak için dünyaya gelmiş. Onun için duygusal bağların bir önemi yok. Daima aşk kazanır. Dolayısıyla Kova burcu diyebiliriz.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

Handan

Handan

İyi niyeti ve uyumlu karakteri ile Handan'ın bağımlılık çalıştırdığı ilişkide Balık kadını gibi davrandığı söylenebilir.

Sen hangi karakter çıktın? Bize yazmayı unutma!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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