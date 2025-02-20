Burcuna Göre Hangi Kral Kaybederse Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Kral Kaybederse Karakterisin?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve merakla beklenen Kral Kaybederse sonunda yayınlandı. İlk iki bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide karakterler oldukça ilgi çekti. Kenan Baran narsistik kişilik bozukluğu yaşarken, aşık olduğu kadınların kendisine nasıl bir bağımlılık çalıştırdığını gördük. İzlerken siz hangi karaktere yakın hissettiniz bilemiyoruz ama burcunuza göre hangi Kral Kaybederse karakterisiniz, işte onu çok iyi biliyoruz!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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