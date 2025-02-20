onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
"Film Kayboldu" Denilmişti: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun Oynadığı "Berber" Geliyor İddiası!

"Film Kayboldu" Denilmişti: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun Oynadığı "Berber" Geliyor İddiası!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 23:32

Başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Netflix de yayınlanacak olan Berber adlı filmi bir süredir merakla bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda filmin kaybolduğu açıklandı. Dizi Ve Filmler hesabından yapılan bir paylaşımda filmin yayınlanacağı tarihin tahmini olarak belli olduğu söylendi. İddiaya göre film 2025'in ikinci yarısında yayınlanacak.

Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yıl başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Berber filmi merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz yıl başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Berber filmi merakla bekleniyordu.

Filmde Burak Özçivit, Önder adında bir berberi canlandırırken, Mert Yazıcıoğlu da onun çırağı Ali karakterine hayat veriyordu. Netflix'te izleyicilerle buluşması beklenen filmden uzun bir süre ses çıkmadı.

Heyecanla beklenen filmden üzücü bir haber gelmişti. Film ile ilgili gelen açıklama herkesi şoke etmişti.

Heyecanla beklenen filmden üzücü bir haber gelmişti. Film ile ilgili gelen açıklama herkesi şoke etmişti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bir anda filmin kaybolduğu açıklanmıştı. Yine 'Dizi Ve Filmler' hesabından yapılan paylaşımda 'Netflix, filmi kaybetmiş. Arıyor arıyor bulamıyormuş...' diye yazmıştı.

O haberi ve detaylarını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Şimdi aynı hesaptan filmle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Ancak bu haber iddia olarak kaldı.

Şimdi aynı hesaptan filmle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Ancak bu haber iddia olarak kaldı.

'Dizi Ve Filmler' hesabı yaptığı paylaşımda 'Berber filminin Netflix de 2025'in ikinci yarısında yayınlanması planlanıyor.' diye yazdı. Ancak Netflix'ten henüz açıklama gelmediği gibi platform 2025 yılında yayınlanacak tüm yapımlarını bu yılın başında açıklamıştı. Berber ise o yapımlar arasında yoktu.

Filmin yayın tarihi gizemini korurken siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın