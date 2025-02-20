"Film Kayboldu" Denilmişti: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun Oynadığı "Berber" Geliyor İddiası!

Başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Netflix de yayınlanacak olan Berber adlı filmi bir süredir merakla bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda filmin kaybolduğu açıklandı. Dizi Ve Filmler hesabından yapılan bir paylaşımda filmin yayınlanacağı tarihin tahmini olarak belli olduğu söylendi. İddiaya göre film 2025'in ikinci yarısında yayınlanacak.