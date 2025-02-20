"Film Kayboldu" Denilmişti: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun Oynadığı "Berber" Geliyor İddiası!
"Film Kayboldu" Denilmişti: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun Oynadığı "Berber" Geliyor İddiası!
Kaynak: https://x.com/diziveefilmler/status/1...
Başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Netflix de yayınlanacak olan Berber adlı filmi bir süredir merakla bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda filmin kaybolduğu açıklandı. Dizi Ve Filmler hesabından yapılan bir paylaşımda filmin yayınlanacağı tarihin tahmini olarak belli olduğu söylendi. İddiaya göre film 2025'in ikinci yarısında yayınlanacak.
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Geçtiğimiz yıl başrollerini Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, Berber filmi merakla bekleniyordu.
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Heyecanla beklenen filmden üzücü bir haber gelmişti. Film ile ilgili gelen açıklama herkesi şoke etmişti.
Şimdi aynı hesaptan filmle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Ancak bu haber iddia olarak kaldı.
Filmin yayın tarihi gizemini korurken siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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