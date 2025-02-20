onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bir Devrin Sonu: Tom Cruise'un Efsanevi Filmi Görevimiz Tehlike Serisinin Son Filmi mi Olacak?

Bir Devrin Sonu: Tom Cruise'un Efsanevi Filmi Görevimiz Tehlike Serisinin Son Filmi mi Olacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 18:22

Tom Cruise'la bütünleşmiş Görevimiz Tehlike serisi, yeni filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filmiyle ilgili ortaya atılan iddialar da hayranlarını bir miktar üzüyor. Prömiyerini Cannes'da yapması beklenen filmin, serinin son filmi olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Görevimiz Tehlike serisinin ilk filmi 1996 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Görevimiz Tehlike serisinin ilk filmi 1996 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Şu ana kadar 6 film yayınlanan seride 7. film izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Henüz bir karar alınmamış olsa da filminin prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.

Henüz bir karar alınmamış olsa da filminin prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.

Hem festivalin yıldız gücünü artıracak hem de filmin tahmin edilen yayın tarihine denk düşecek bu gelişme hakkında bir açıklama olmasa da bu iddianın büyük bir oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Filmle ilgili bir diğer iddia da Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'nın serinin son filmi olması.

Filmle ilgili bir diğer iddia da Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'nın serinin son filmi olması.

Prömiyer planlarının birkaç hafta içinde netlik kazanması beklenirken, filmin 21 Mayıs'ta vizyona gireceği tahmin ediliyor. Ayrıca Deadline'ın haberine göre, filmin serinin son filmi olma olasılığı % 50 olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın