Bir Devrin Sonu: Tom Cruise'un Efsanevi Filmi Görevimiz Tehlike Serisinin Son Filmi mi Olacak?
Bir Devrin Sonu: Tom Cruise'un Efsanevi Filmi Görevimiz Tehlike Serisinin Son Filmi mi Olacak?
Tom Cruise'la bütünleşmiş Görevimiz Tehlike serisi, yeni filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filmiyle ilgili ortaya atılan iddialar da hayranlarını bir miktar üzüyor. Prömiyerini Cannes'da yapması beklenen filmin, serinin son filmi olma ihtimali üzerinde duruluyor.
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Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Görevimiz Tehlike serisinin ilk filmi 1996 yılında izleyiciyle buluşmuştu.
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Henüz bir karar alınmamış olsa da filminin prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.
Filmle ilgili bir diğer iddia da Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'nın serinin son filmi olması.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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